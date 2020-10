Acquisition d’Areva H2Gen : GTT confirme son engagement

au service de la transition énergétique et environnementale

Paris – 19 octobre 2020. GTT annonce ce jour l’acquisition de la société Areva H2Gen, leader français de l’électrolyse PEM. Spécialisée dans la conception et l’assemblage d’électrolyseurs destinés à la production de l’hydrogène vert, Areva H2Gen utilise la technologie à membrane échangeuse de protons (dite « PEM » pour Proton Exchange Membrane). Elle est la seule entreprise qui fabrique des électrolyseurs en France.

Produit principalement par électrolyse de l’eau à partir d’électricité renouvelable, l’hydrogène vert représente un des leviers d’avenir pour accélérer la transition énergétique et environnementale vers la neutralité carbone. Ses débouchés sont nombreux : ils concernent des applications industrielles (raffinerie, agro-alimentaire, électronique, etc.), mais aussi la mobilité (alimentation de véhicules à hydrogène) et le stockage d’énergie en particulier pour les énergies renouvelables.

Le marché de l’hydrogène vert est aujourd’hui en plein développement, notamment sous l’impulsion des grands énergéticiens qui souhaitent verdir leur production d’énergie et de nombreux plans de développement nationaux, ainsi que d’un plan européen annoncé en juillet 2020.

Cette opération permet à GTT d’enrichir son portefeuille technologique par une expertise dans l’hydrogène vert, composante incontournable du mix énergétique des prochaines décennies. Elle représente une opportunité unique de renforcer la filière hydrogène française1, en combinant l’expertise de GTT dans le développement et la promotion de solutions d’efficacité énergétique avec la technologie d’Areva H2Gen en matière d’électrolyseurs PEM.

L’acquisition d’Areva H2Gen confirme la volonté de GTT de continuer de développer des technologies de pointe pour une meilleure efficacité énergétique. GTT a réaffirmé cette orientation stratégique lors de l’adoption de sa raison d’être, inscrite dans ses statuts en juin 2020. L’acquisition est totalement en phase avec la stratégie de développement de GTT qui s’appuie sur des relais de croissance lui permettant de valoriser son savoir-faire technologique et sa connaissance des acteurs de la production et du transport de l’énergie.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir la société Areva H2Gen dont l’activité se situe au cœur de la transition énergétique et s’inscrit parfaitement dans la stratégie et la raison d’être de GTT. L’alliance de notre savoir-faire technologique et de l’expérience accumulée par Areva H2Gen permettra de poursuivre le développement de cette entreprise et de dynamiser la filière française de l’hydrogène vert, tout en créant de la valeur pour nos actionnaires.»

Financée sur la trésorerie de GTT, cette acquisition n’aura pas d’incidence significative sur les grands équilibres financiers de l’entreprise.

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société de technologie et d’ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL). Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l’ensemble des acteurs de l’industrie du gaz liquéfié : chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification. La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l’utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu’une large gamme de services.

GTT est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

1 Le gouvernement identifie l’émergence d’une filière française de l’électrolyse comme la première priorité du volet hydrogène du plan de relance, détaillé le 9 septembre 2020 auprès des acteurs de la filière.

https://www.economie.gouv.fr/presentation-strategie-nationale-developpement-hydrogene-decarbone-france





