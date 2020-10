Information au sujet de l’enquête de la KFTC

Paris – le 19 octobre 2020. Dans le cadre de l’enquête concernant les pratiques commerciales de GTT avec les chantiers navals coréens1, l’Autorité de la concurrence coréenne (Korea Fair Trade Commission) a annoncé samedi qu’une audition de l’affaire est prévue le 21 octobre 2020. Cela fait suite à l’émission par l’Autorité de la concurrence coréenne d’un rapport d’enquête (Examiner report) confidentiel.

L’Examiner Report expose les conclusions préliminaires de l’équipe de l’Autorité de la concurrence coréenne en charge du dossier, à la suite de son enquête.

L’Examiner Report ne préjuge pas de l'issue de la procédure. Il a ouvert une nouvelle phase au cours de laquelle GTT et ses conseils ont répondu par écrit à ses conclusions, en préparation de l’audition. GTT et ses conseils participeront à cette audition.

GTT s'attend à ce que la procédure arrive à son terme dans les tout prochains mois. Dans l'intervalle, GTT, qui coopère pleinement avec l’Autorité de la concurrence coréenne, entend poursuivre la conduite de ses affaires au profit de toutes les parties prenantes.

1Voir le communiqué de presse de GTT du 29 janvier 2016 et la section 2.2.3.1 de son Document d’Enregistrement Universel.





