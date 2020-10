October 19, 2020 02:00 ET

Heeros ulkoistaa ePalkat-ratkaisunsa ylläpidon ja kehittämisen eSalary Evolution Oy:lle ja tulee yhtiön osakkaaksi

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 19.10.2020 klo 9.00

Heeros Oyj on tänään allekirjoittanut kolmivuotisen ulkoistussopimuksen eSalary Evolution Oy:n kanssa palkkahallinnon ePalkat-ratkaisunsa ylläpidosta ja kehittämisestä. Sopimuksen arvo on noin 1,0 miljoonaa euroa.

Sopimuksen osana Heeroksesta siirtyy uuteen yhtiöön yhteensä kolme henkilöä 1.11.2020 alkaen. eSalary Evolution Oy on ulkoistuksen yhteydessä perustettu osakeyhtiö, jonka pääomistaja ja toimitusjohtaja on Heeroksesta siirtyvä Rainer Wallenius. eSalary Evolution Oy järjestää lokakuun aikana Heerokselle suunnatun maksuttoman osakeannin, jonka jälkeen Heeros omistaa 49 % eSalary Evolution Oy:stä.

”Palkkahallinto on Heeroksen tilitoimisto- ja yritysasiakkaille suunnattu palvelu, joka kehittyy ja kasvaa kovaa vauhtia. Ulkoistussopimuksella haemme nopeutta erityisesti pk-sektorin tarpeisiin räätälöidyn palkkahallinnon ratkaisumme kehittämiseen. Tarkoituksenamme on vaiheittain seuraavien kahden vuoden aikana kehittää nykyisestä ePalkat-ratkaisusta markkinoiden paras, toimialariippumaton palkkahallinnon järjestelmä, joka tukee kaikkia palkkahallinnon ja maksatuksen tarpeita. Järjestelyllä tavoittelemme merkittävää kasvua palkanlaskennan markkinassa ennen kaikkea tilitoimistojen kautta”, toteaa Heeroksen toimitusjohtaja Mikko Pilkama.

”Ratkaisun ulkoistaminen erilliseen yhtiöön vauhdittaa modernin automaatio- ja ohjelmistoteknologian hyödyntämistä ePalkat-ratkaisun kehittämisessä. Tavoitteenamme on uudistaa palkkahallinnon ohjelmia ja prosesseja kokonaisvaltaisesti ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme tarjota heille parhaat mahdolliset ratkaisut myös tulevaisuudessa”, jatkaa Pilkama.

ePalkat säilyy jatkossakin Heeroksen tuotteena, eikä sopimuksella ole vaikutusta Heeroksen nykyisiin asiakassopimuksiin. Heeros vastaa jatkossakin muun muassa ratkaisun myynnistä ja käyttäjien koulutuksesta ja tuesta.

Järjestelyllä ei ole vaikutusta Heeros Oyj:n vuoden 2020 taloudelliseen ohjeistukseen.

Heeros Oyj on itsenäinen, suomalainen taloushallinnon SaaS-ohjelmistopalveluja tarjoava yritys. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehitetyt moduulipohjaiset ja helposti integroitavat ratkaisut kattavat kaikki sähköisen talous- ja palkkahallinnon prosessit. Lisäksi ainutlaatuiset tuki-, koulutus- ja kumppanuuspalvelut auttavat Heeros-käyttäjiä kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa hallitusti. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.