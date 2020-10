HAMILTON, Bermuda, Oct. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) („Enstar“) gab heute bekannt, dass sie nach Erhalt der gerichtlichen Genehmigung durch den Oklahoma County District Court den ersten, in den Vereinigten Staaten je durchgeführten Transfer von Versicherungsbeständen („IBT“) erfolgreich abgeschlossen hat. Die Transaktion erfolgte zwischen zwei ihrer Tochtergesellschaften, der Providence Washington Insurance Company („PWIC“) und der Yosemite Insurance Company („Yosemite“).



Ein Transfer von Versicherungsbeständen („IBT“) ist eine direkte Übertragung von Verbindlichkeiten zwischen Versicherern nach Prüfung durch einen unabhängigen Experten und nach Erhalt der behördlichen und gerichtlichen Genehmigung. Das Oklahoma Insurance Business Transfer Act („IBT Act“) enthält ähnliche Regelungen wie Teil VII des Financial Services and Markets Act von 2000 im Vereinigten Königreich. Der Gesetzgebungsrahmen sieht insbesondere die stillschweigende Zustimmung der einzelnen Versicherungsnehmer nach Durchführung eines strengen behördlichen und gerichtlichen Überprüfungsverfahrens vor, an dem alle betroffenen Interessengruppen teilnehmen können. Der IBT Act trat am 1. November 2018 in Oklahoma in Kraft.

Obwohl bereits in vielen Teilen der Welt üblich, ist dies der erste Transfer von Versicherungsbeständen in den Vereinigten Staaten.

Enstar ist ein führender, an der NASDAQ notierter weltweit tätiger Versicherungskonzern, der innovative Kapitalfreisetzungslösungen über sein Netzwerk aus Konzerngesellschaften in Bermuda, den USA, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 mehr als 100 Unternehmen und Portfolios erworben. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

