07:30 Lontoo, 09:30 Helsinki, 19 lokakuuta 2020 - Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q3 2020

Afarak Groupin kokonaistuotanto väheni 60,1 prosenttia vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Q3/2020 Q3/2019 Muutos 2019 Konsernin tuotanto mt 40,766 102,219 -60,1 % 426,774 Kaivostoiminta mt 38,860 93,039 -58,2 % 357,557 Jalostustoiminta mt 1,906 9,180 -79,2 % 69,217 Erikoismetalliseostuotanto mt 17,441 25,228 -30,9% 100,765 Kaivostoiminta mt 16,082 19,635 -18,1% 75,251 Jalostustoiminta mt 1,359 5,593 -75,7% 25,515 Rautametalliseostuotanto mt 23,325 76,991 -69,7% 326,008 Kaivostoiminta mt 22,778 73,404 -69,0% 282,306 Jalostustoiminta mt 547 3,587 -84,8% 43,702

Kaivostoiminta

Afarakin kaivostoiminta väheni 58,2 prosenttia vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vähentynyt kaivostoiminta Etelä-Afrikan kaivoksilla johti merkittävästi pienempiin kaivostoiminnan tuotantomääriin.

Prioriteettimme pandemiatilanteessa oli henkilökuntamme suojelu.

Alhaisten markkinahintojen ja heikon kysynnän johdosta tuotannon lisääminen ei ollut perusteltua.

Tuotantomäärät laskivat kolmannella neljänneksellä myös Turkin kaivoksilla.

Jalostustoiminta

Jalostustoiminnan tuotantomäärät vähenivät molemmissa segmenteissä. Tuotanto väheni vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 79,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Matalahiilisen ferrokromin heikko kysyntä johti alhaisempiin tuotantomääriin EWW:n jalostuslaitoksella Saksassa. COVID-19 epidemialla oli negatiivinen vaikutus erikoismetalliseosmarkkinaan, jonka johdosta EWW:n jalostuslaitoksella täytyi lisätä tuotantoseisokkeja varastotasojen hallitsemiseksi.

Business rescue – saneerausmenettelyprosessin seurauksena Mogalen jalostuslaitoksella oli vähäistä tuotantoa vuoden 2020 kolmannen neljänneksen aikana.

Liite