COLORADO SPRINGS, Colo., 19 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Renforçant la réputation de NetAlly en tant que leader du secteur, l'analyseur de réseau câblé/sans fil intégré EtherScope ® nXG de l'entreprise a remporté le prix « Testing/Monitoring Product of the Year » (« Produit de test/surveillance de l'année ») de 2020 décerné par le magazine Network Computing. Cet outil révolutionnaire est le premier analyseur de réseau portable câblé/sans fil entièrement intégré de l'industrie, offrant la meilleure visibilité du réseau, une analyse complète et une collaboration simplifiée.



« NetAlly est vraiment honorée d'avoir été sélectionnée par le magazine Network Computing parmi un grand nombre de concurrents pour recevoir ce prix prestigieux », a expliqué James Kahkoska, directeur technique de NetAlly. « Cette victoire confirme que l'EtherScope nXG Portable Network Expert se positionne comme un appareil exceptionnel, qui met à la disposition des ingénieurs réseau une suite puissante d'analyse et de test Wi-Fi et LAN. »

EtherScope nXG permet aux ingénieurs et aux techniciens réseau de découvrir, d'analyser et de dépanner rapidement les réseaux d'entreprise câblés et sans fil, le tout via une interface utilisateur unique. EtherScope nXG permet aux professionnels du réseau de gérer plus facilement les stocks et de détecter plus rapidement les périphériques malveillants, avant qu'ils n'endommagent le réseau. Cet outil flexible fournit une vue plus globale des performances réseau, y compris l'analyse du trafic VLAN, la détection améliorée des commutateurs les plus proches et l'analyse des délais pour enquêter sur les erreurs intermittentes. EtherScope nXG partage également des informations essentielles entre les techniciens travaillant sur site et les ingénieurs réseau situés dans un autre centre via le Service Cloud gratuit Link-Live de NetAlly, permettant de résoudre les problèmes à distance même lorsque des problèmes de réseau se produisent dans des endroits éloignés.

« Au cours des 25 dernières années, NetAlly a établi la norme pour les tests de réseau portables », a conclu Mike Parrottino, PDG de NetAlly. « Nous sommes passionnés par l'amélioration de la visibilité du réseau, l'accélération et la simplification des tests et des analyses, et l'amélioration de la collaboration entre les équipes, ce que confirme cette récompense remportée par EtherScope nXG. NetAlly reste fermement engagée à créer le meilleur équipement de test possible et à être un pionnier de l'industrie. »

Pour tout complément d'information sur la façon dont EtherScope nXG aide les ingénieurs réseau et les techniciens de terrain à travailler plus vite, veuillez consulter le site https://netally.com/products/etherscopenxg .

À propos de NetAlly

La gamme de solutions d'analyse et de test de réseaux de NetAlly® aide les ingénieurs et les techniciens de réseau à mieux déployer, gérer et entretenir les réseaux câblés et sans fil complexes d'aujourd'hui depuis des décennies. Depuis la création du premier analyseur de réseau portable de l'industrie en 1993, NetAlly continue de définir la norme en matière d'analyse mobile de réseau. Avec des outils tels qu' EtherScope™ nXG , AirMagnet® , LinkRunner® , LinkSprinter® , AirCheck™ , et d'autres encore, NetAlly simplifie la complexité des tests réseau, offre une visibilité instantanée pour une résolution efficace des problèmes et permet une collaboration fluide entre le personnel du site et les experts situés à distance. Pour en savoir plus et découvrir comment NetAlly aide les professionnels du réseau à accomplir leurs tâches rapidement, rendez-vous sur https://netally.com .

