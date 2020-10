Til Nasdaq Copenhagen A/S

19. oktober 2020



Ny fastforrentet obligation med mulighed for afdragsfrihed

Nykredit åbner en ny 30-årig fastforrentet 0,5%-obligation med mulighed for op til 10 års afdragsfrihed og med udløb i 2053.

De seneste kursstigninger betyder, at kursen på Nykredits 1%-obligation med mulighed for afdragsfrihed er tæt på kurs 100. Der er derfor risiko for, at obligationen lukker for tilbud.

For at imødekomme behovet for at kunne optage et 30-årigt fastforrentet lån med mulighed for afdragsfrihed åbnes nu derfor også en 0,5%-obligation.

Obligationen vil blive anvendt til udlån i Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Finansafdelingen, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

Vedhæftet fil