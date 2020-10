Athena Investments A/S

Selskabsmeddelelse nr. 16/2020

København, 19. oktober 2020

I forlængelse af Selskabsmeddelelse nr. 15/2020 af 15. oktober 2020 vedrørende Fidim S.r.l.’s (”Fidim”) beslutning om at fremsætte et frivilligt offentligt kontant købstilbud til aktionærerne i Athena Investments A/S (”Athena”), har Fidim i dag offentliggjort vedhæftede tilbudsdokument og acceptblanket (vedhæftet tilbudsdokumentet) i henhold til Takeover-bekendtgørelsens § 4, stk. 2.

Bestyrelsen i Athena vil udsende en redegørelse vedrørende købstilbuddet i henhold til de gældende regler.

Tilbudsdokumentet (inklusive acceptblanketten) vil ligeledes blive sendt, med visse undtagelser, til alle navnenoterede aktionærer i Athena, ligesom det vil blive gjort tilgængeligt på Athenas hjemmeside: www.athenainvestments.com.

Bestyrelsen

For yderligere information:

Peter Høstgaard-Jensen, bestyrelsesformand, tlf.: +45 40 10 88 71

Francesco Vittori, adm. direktør, tlf.: +45 33 36 42 02

