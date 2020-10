October 19, 2020 05:00 ET

HMS Industrial Networks AB, ett helägt dotterbolag till HMS Networks AB (publ), har förvärvat återstående 25,1% av aktierna i det tyska företaget WEBfactory GmbH.



WEBfactory är en ledande leverantör av webbaserade mjukvarulösningar för Industrial Internet of Things med 35 anställda och kunder främst i Europa. Företaget är mest känt för sin mjukvarusvit i4 som adresserar IIoT-relaterade kundutmaningar som datainsamling, analys och visualisering av industriella processer.

”När vi förvärvade 74,9% av WEBfactory under 2019, ville vi tillföra en kompetent och framtidssäker mjukvaru-dimension till HMS erbjudande” säger Staffan Dahlström, VD för HMS Networks. ”Sedan dess har vi vunnit flera viktiga affärer relaterat till i4-mjukvarorna, framförallt gällande energihantering inom industriell tillverkning. Det är en fantastisk teknik med stor potential, men vår affärsmodell Software-as-a-Service (SaaS) tar tid att rampa upp med industriella kunder. Vi går nu in i en ny fas där vi fortsätter att investera i tekniken med målsättning att vinna nya affärer med nyckelkunder. Som 100% ägare kan vi göra dessa investeringar med en långsiktig ambition att växa och integrera mjukvarubaserade affärer inom HMS Networks”.

Bernhard Böhrer, grundare av WEBfactory, säger "Med HMS har vi kunnat skapa en ny solid bas att växa från och jag är övertygad om att WEBfactory är i mycket goda händer med HMS som 100% ägare".

Förvärvet kommer inte att ha någon inverkan på HMS resultat per aktie 2020 och en begränsad positiv inverkan 2021.

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983







HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis™. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, och i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

