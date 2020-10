LOS ANGELES, 19 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Lorne Laboratories Limited.

Basée au Royaume-Uni, Lorne Laboratories est un fabricant spécialisé dans les réactifs pour la détermination des groupes sanguins et dans les kits de tests de diagnostic servant dans les actes médicaux. Il distribue également des équipements de laboratoire, des enzymes et des produits biochimiques connexes en complément de ses principales gammes de produits. Le catalogue de Lorne sert les gouvernements, les professionnels de la transfusion sanguine et les laboratoires hospitaliers dans plus de 100 pays. C'est un partenaire essentiel du Service National de Santé (NHS) du Royaume-Uni.

« La détermination des groupes sanguins est essentielle dans le domaine médical, car elle assure la sécurité des bénéficiaires pendant les transfusions sanguines », a déclaré le Dr Mike Brownleader. « Calibre Scientific a fait du soutien aux efforts de recherche sur le COVID une priorité à l'échelle mondiale. Avec un plus grand nombre de nos partenaires partageant un intérêt pour les segments clinique et médical des sciences de la vie, nous sommes convaincus que la spécialisation de Lorne dans la détermination des groupes sanguins sera un ajout clé à notre catalogue de diagnostics de base en pleine croissance. »

« Lorne s'est toujours efforcé, avec succès, de fournir des réactifs de détermination des groupes sanguins de la plus haute qualité, conformes à toutes les exigences réglementaires nécessaires. Nous sommes ravis de nous associer à une société de premier plan spécialisée dans les sciences de la vie au sein de Calibre Scientific pour étendre notre portée et nos offres », a déclaré Eddy Velthuis, directeur technique de Lorne Labs.

À propos de l'acquisition, Ben Travis, PDG de Calibre Scientific, a déclaré : « La qualité de classe mondiale et la satisfaction des clients ont fait de Lorne un partenaire fiable pour ses clients et la communauté médicale dans son ensemble. Ces mêmes principes sont au cœur de notre activité. Avec l'ajout de Lorne, nous renforcerons notre division diagnostic et élargirons notre expertise. Notre ambition est de respecter les normes élevées de Lorne et de les faire passer au niveau supérieur au fur et à mesure que nous les intégrons dans notre équipe mondiale. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et des consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. La société s'engage à repousser les frontières de la science et de l'innovation au moyen d'une expertise interne associée aux acquisitions stratégiques qui contribuent à fournir un ensemble complet de produits, services et assistance à nos clients. Calibre Scientific représente un portefeuille de sociétés des sciences de la vie de niche, opérant dans divers secteurs verticaux clés, qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre empreinte mondiale couvre plus de 100 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Basée à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue de se développer dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires, diversifiant davantage son offre de produits et son empreinte mondiale dans des laboratoires de toute la planète.

