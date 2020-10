Pour célébrer la Semaine québécoise de réduction des déchets, POM et Villaggio passent à l’action pour notre planète

MONTRÉAL, 19 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son plan de développement durable, Bimbo Canada s'est engagé à réduire l'impact environnemental de certains de ses produits avec l'objectif d'optimiser tous ses emballages pour qu'ils soient 100% durables sans gaspillage supplémentaire d’ici 2025.



Afin de réduire l’utilisation du plastique à usage unique de ses emballages de pains au Québec, POM et Villaggio ont retiré leur format duo afin de contrer le suremballage, tel que constaté auprès des détaillants vendant à la fois des formats individuels et duos de ces marques. Effectif depuis mars dernier, ceci marque une étape additionnelle pour Bimbo Canada dans la réalisation de son plan de développement durable. “Bimbo Canada a pris cet engagement avec ses duos POM et Villaggio et invitent les Québécois à embarquer avec nous dans notre virage environnemental afin que nous continuions à évoluer en tant qu’entreprise plus éco-responsable.” affirme Marie-Josée Boies, Vice-présidente des ventes.

Le format duo offrait aux consommateurs l’opportunité d’acheter deux pains de la même variété, emballés dans un sac additionnel. Depuis quelques mois déjà, POM et Villaggio ont travaillé fort sur l'optimisation de leur emballage de manière à réduire leurs déchets plastiques tout en conservant la qualité de leurs produits que les consommateurs apprécient. “Les marques POM et Villaggio sont des marques bien établies auprès des consommateurs qui appréciaient les bénéfices du format duo, c’est pourquoi nous allons trouver des solutions afin de leur démontrer l’importance de leur loyauté.” conclut Mme. Boies.

L’annonce d’aujourd’hui ne marque qu’une étape de plus dans un parcours qui a débuté en mars dernier auprès de différents supermarchés au Québec. Ce changement dans leur emballage représente une réduction de près de 163 tonnes de plastique par an, soit l'équivalent de 27 éléphants adultes. En reconnaissance de la Semaine québécoise de réduction des déchets, POM et Villaggio désirent montrer qu’ils passent à l’action afin d’offrir aux générations futures une planète en santé et ce, en faisant progresser leur plan de développement durable en retirant plus de plastique à usage unique de leur flux de déchets.

À PROPOS DE BIMBO CANADA

Bimbo Canada, fier membre de Grupo Bimbo depuis mai 2014, est un chef de file dans la production et la distribution de pains frais emballés et de produits de boulangerie.

Au Québec, nos marques sont Bon Matin®, Villaggio®, POM® et Vachon®. En affaires depuis plus de 100 ans, la Compagnie emploie plus de 1 800 associés dans ses boulangeries de Montréal, Laval, Ste-Marie-de-Beauce et dans la région de Québec. Plus de 430 vendeurs distribuent quotidiennement nos pains et gâteaux de qualité supérieure, dans le but de servir les consommateurs québécois.

Pour plus d'informations, veuillez visiter bimbocanada.com