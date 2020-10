Cette prolongation de contrat témoigne de la solide relation de longue date de Bombardier avec Arriva



Bombardier fera l’entretien du parc Voyager et Super Voyager jusqu’en 2023 pour la ligne principale Arriva CrossCountry

BERLIN, 19 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bombardier Transport, fournisseur mondial de solutions de mobilité a annoncé aujourd’hui la signature d’une prolongation de trois ans de son contrat de services d’entretien des trains d’Arriva CrossCountry, au Royaume-Uni, qui comprend une option pour une autre prolongation d’un maximum d’un an. Selon ce nouvel accord, qui entre en vigueur dès aujourd’hui et prendra fin le 14 octobre 2023, Bombardier continue d’assurer la maintenance, la remise à neuf, l’entretien et le nettoyage d’un parc de 34 trains Voyager de classe 220 et de 24 trains Super Voyager de classe 221 appartenant à Beacon Rail. Bombardier réalisera ces travaux à son dépôt situé à Central Rivers dans le Staffordshire, ainsi que dans les stations de travail du réseau CrossCountry, qui s’étend d’Aberdeen en Écosse à Penzance, en Cornouailles, Royaume-Uni.

La valeur de ce contrat de prolongation de trois ans s’élève à 248 millions de livres sterling (320 millions de dollars américains, 273 millions d’euros).

Matt Byrne, président, Royaume-Uni, Bombardier Transport, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir conclu une entente concernant la maintenance du parc de trains Voyager et Super Voyager d’Arriva CrossCountry. Cette importante prolongation de contrat est le reflet de notre excellente relation avec Arriva, ainsi que du travail acharné et du professionnalisme de notre équipe à Central Rivers, qui est toujours prête à répondre aux besoins du réseau CrossCountry, d’une importance vitale pour la Grande-Bretagne. »

Tom Joyner, directeur général, Arriva CrossCountry, a dit : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre relation avec Bombardier pour la maintenance de notre parc de trains Voyager et Super Voyager. Les trains Voyager sont un élément crucial de notre parc, car ils sillonnent la Grande-Bretagne. En tant qu’exploitant longue distance de choix, nous jouons un rôle vital pour renforcer les liaisons entre nos villes et nos villages, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Bombardier pour servir nos clients. »

En vertu du contrat de services d’entretien des trains, la maintenance, la remise à neuf et le nettoyage du parc de trains de classe 220 et de classe 221 seront effectués à l’atelier situé à Central Rivers, et la maintenance des composants lourds sera réalisée sur le site Bombardier situé à Crewe.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu’à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 36,000 personnes.

À propos de Bombardier

Avec près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.



Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

