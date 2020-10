Greg Hoggett est nommé directeur général du centre de service s de Biggin Hill



Corey Trudgen assurera le soutien du projet d’agrandissement ainsi que d’autres occasions de croissance du réseau mondial de services de Bombardier

L’agrandissement de l’établissement est en bonne voie et devrait être opérationnel en 2022



MONTRÉAL, 19 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Aviation a annoncé aujourd’hui des nominations clés à l’équipe de direction de son centre de services de Biggin Hill, à Londres, témoignant d’un solide engagement envers la croissance soutenue de ses services après-vente. Ces nominations prennent effet dès aujourd’hui.

Greg Hoggett est nommé directeur général du centre de services de Biggin Hill. Avec plus de 30 ans d’expérience en aviation, M. Hoggett a occupé de nombreux postes dans l’industrie et s’est joint tout récemment à Bombardier après avoir été directeur de l’Exploitation du Groupe AJW. Auparavant, il travaillait au sein de l’équipe de TAG Aviation Europe/TAG Aviation UK, où il a occupé des rôles aux responsabilités croissantes, dont celui de directeur général et de chef de l’exploitation. M. Hoggett a commencé sa carrière en aviation au sein de la Royal Air Force du Royaume-Uni.

« Nous sommes enchantés d’accueillir Greg au sein de la famille Bombardier », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien et Stratégie d'entreprise de Bombardier Aviation. « Ses grandes connaissances et sa vaste expérience joueront un rôle central dans l’évolution de notre centre de Biggin Hill, alors que nous continuons d’améliorer nos offres de soutien et de services à la clientèle dans la région. »

Avec la nomination de M. Hoggett, Corey Trudgen continuera de soutenir l’important projet d’agrandissement du centre de Biggin Hill. Il assume également le nouveau mandat de soutien actif des nouvelles occasions de croissance à travers le réseau de services de Bombardier Aviation.

Ces nominations s’inscrivent dans la foulée des récentes annonces relatives aux capacités de service et des infrastructures améliorées de Bombardier, dont l’établissement d’un centre de services en propriété exclusive à Berlin après les ententes avec Lufthansa Technik AG et ExecuJet Aviation Group AG, la construction d’un nouveau centre de services à la fine pointe de la technologie à l’aéroport d’affaires de Miami-Opa Locka, l’important agrandissement du centre de services de Singapour au parc aéronautique de Seletar et les nouvelles escales de maintenance en ligne à des endroits stratégiques aux États-Unis.

« Avec la réussite de l’intensification de nos activités au centre de services de Biggin Hill, nous sommes ravis de voir Corey prendre part au soutien de la croissance et de l’expansion du réseau mondial de services de Bombardier. Corey soutiendra également nos initiatives d’amélioration en cours pour veiller à ce que nous continuons de répondre aux attentes de nos clients et de les dépasser, et de leur donner encore plus de raisons de ramener leurs avions à la maison », a ajouté Jean-Christophe Gallagher.

L’agrandissement du centre, annoncé plus tôt cette année et comprenant la construction d’un nouveau hangar, est en bonne voie et devrait être terminé en 2022. L’amélioration du centre de services de Biggin Hill et de ses capacités de maintenance témoigne du ferme engagement de Bombardier à fournir à ses clients des services de premier ordre à l’échelle mondiale et l’expertise d’équipementier d’origine à laquelle ils ont droit.

Fondé en 2017, le centre de services de Bombardier à Biggin Hill est un établissement de soutien situé stratégiquement à Londres qui offre des capacités complètes de révision générale des avions Learjet, Challenger et Global. Le site est entièrement équipé pour l’exécution de maintenance programmée et non programmée, de modifications et d’installations avioniques, et des services de peinture et réparation.

