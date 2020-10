CIDADE DO MÉXICO, Oct. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Nuvei Corporation (“Nuvei”) (TSX: NVEI e NVEI.U), o parceiro global de tecnologia de pagamento de marcas em franca expansão, anunciou hoje a expansão da sua plataforma de aquisição mexicana local.



A SafeCharge Payments Mexico, S.A. de C.V. (a “Empresa”), uma subsidiária indireta que opera sob a marca Nuvei, agora está licenciada com a Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reguladora bancária e de valores mobiliários do México, e Banco do México, o banco central do México.

A CNBV é uma agência independente da Secretaria de Finanças e Crédito Público do México. A agência autônoma supervisiona e regula o sistema financeiro mexicano. A licença é a mais recente adição às iniciativas de expansão global em andamento da Nuvei que promove sua capacidade local de pagamento, tecnologias e relações comerciais em toda a América Latina e outras regiões do mundo.

A licença da CNBV foi concedida devido à sólida posição da Empresa como provedora de pagamento local no México, juntamente com o tamanho e a escala internacional da Nuvei. O licenciamento aumentará sua capacidade de realizar aquisições locais no mercado mexicano. A Empresa atualmente é a única processadora online afiliada que não é um banco a receber a licença.

O licenciamento e o endosso foram concedidos pelos principais órgãos de administração financeira do México. Além da CNBV e do Banco do México, a Empresa mantém uma relação direta com a PROSA, principal processadora de pagamentos do México. As licenças adicionais fornecerão valor aos comerciantes locais e globais que buscam aumentar as taxas de autorização, reduzir possíveis fraudes e se beneficiar da aquisição local totalmente apoiada no México e em toda a América Latina, tudo isso através da plataforma integrada única da Nuvei.

O presidente e CEO da Nuvei, Philip Fayer, disse que a licença deve ter um efeito positivo, tanto para seus clientes quanto para as partes interessadas.

“A licença da CNBV irá melhorar ainda mais a nossa posição a busca de novas relações financeiras e comerciais dentro do mercado regulamentado mexicano”, ele disse. “Também poderemos abrir novos canais de comunicação com o governo mexicano e instituições financeiras locais, expandir e fortalecer nossa rede confiável à medida que trabalhamos para processar de forma segura e confiável as transações de pagamento locais e transfronteiriças.”

Sobre a Nuvei

Somos a Nuvei, parceira de tecnologia de pagamentos de marcas em franca expansão. Fornecemos a inteligência e a tecnologia que as empresas precisam para ter sucesso local e em todo o mundo, por meio da integração que permitirá um avanço maior e mais rápido. Unindo a tecnologia de pagamento com a consultoria, ajudamos as empresas a remover barreiras de pagamento, otimizar custos operacionais e aumentar as taxas de aceitação. Nossa plataforma proprietária oferece conexões diretas com todos os principais sistemas de cartões de pagamento em todo o mundo, dá suporte a 450 métodos de pagamento locais e alternativos (com base na aquisição da Coöperatieve Vereniging Smart2Pay Global Services U.A. por parte da Empresa), e em quase 150 moedas. Nosso objetivo é fazer do nosso mundo um mercado local. Para mais informação, visite www.nuvei.com .

Informações Prospectivas

