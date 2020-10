Inbank AS-i nõukogu valis 16. oktoobril 2020 ettevõtte juhatusse Benas Pavlauskase, Maciej Pieczkowski ja Margus Kasteina, kelle volitused algavad 19. oktoobril 2020. Nõukogu kutsus juhatusest tagasi senise juhatuse liikme Liisa Sadraku, kelle volitused lõppevad 16. oktoobril 2020.



Benas Pavlauskas liitub juhatusega AS Inbank Filialas juhi ametikohalt, kus ta on töötanud alates 2019. aastast. Aastatel 2016–2019 oli ta AB Mokilizingase tegevjuht. AB Mokilizingase õigusjärglane on alates 31.12.2019 AS Inbank Filialas.

Margus Kastein oli aastatel 2018–2020 Inbanki Eesti üksuse tegevjuht ja liitub juhatusega oma praeguselt ametikohalt, milleks on autode finantseerimise äriüksuse juht. Aastatel 2011–2016 oli Margus Kastein AS Saku Õlletehase (hiljem AS Aldaris) juhatuse esimees. Alates 2018. aastast kuni tänaseni on ta SA Hiiumaa Sadamad nõukogu esimees.

Maciej Pieczkowski liitub juhatusega Inbanki Poola filiaali AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce juhi kohalt, kus ta on töötanud alates 2016. aastast. Enne Inbankiga liitumist, aastatel 2009–2016, juhtis Maciej Pieczkowski BPH SA pangas (varem GE Capital Bank) jaepangandustoodete valdkonda.

Inbanki AS-i seitsmeliikmelisse juhatusse kuuluvad veel juhatuse esimees Jan Andresoo, riskijuht Marko Varik, finantsjuht Jaanus Kõusaar ning laenude ja kaartide äriüksuse juht Piret Paulus.

Maciej Pieczkowskile kuulub 81 000 Inbanki aktsiat ja Margus Kasteinale 3500 aktsiat.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 3200 aktiivset koostööpartnerit ja 650 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

