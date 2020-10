NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN



SALT LAKE CITY, Oct. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Myriad Genetics, Inc. (NASDAQ: MYGN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Molekulardiagnostik und Präzisionsmedizin gab heute bekannt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die Evaluierung des Verfahrens des Brustkrebs-Prognosetests EndoPredict® erfolgreich abgeschlossen hat. Die positive Entscheidung bedeutet, dass EndoPredict allen gesetzlich versicherten Patienten in Deutschland als Kassenleistung zur Verfügung gestellt werden kann.

EndoPredict ist ein Biomarker-Test der zweiten Generation zur Bestimmung des Rezidivrisikos bei Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium (ER+/HER2-). Der genomische Test soll die gemeinsame Entscheidungsfindung von Patientin und Arzt für oder gegen eine Chemotherapie unterstützen, wenn Unsicherheiten in Bezug auf den voraussichtlichen Nutzen einer Chemotherapie bestehen.

„Dieser Beschluss (des G-BA) ermöglicht eine schnelle Anwendung von Biomarker-Tests in Deutschland und bietet mehr Gewissheit bei schwierigen Entscheidungen über das Für und Wider einer Chemotherapie“, so Univ. Prof. Dr. Marion Kiechle, Direktorin der Frauenklinik am Klinikum rechts der Isar der TU München.

In Deutschland wird jährlich bei etwa 70.000 Frauen Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert. Bei bis zu 20.000 dieser Patientinnen reichen klinisch-​pathologische Kriterien allein nicht aus, um eine eindeutige Therapieempfehlung für oder gegen eine Chemotherapie geben zu können. Der Gemeinsame Bundesausschuss unterstützt den Einsatz von Biomarkern, zu denen jetzt auch EndoPredict gehört, um jene Patientinnen zu ermitteln, die von einer Chemotherapiebehandlung wahrscheinlich profitieren werden.

EndoPredict wird seit vielen Jahren in den führenden nationalen (AGO, S3) und internationalen (St.Gallen, ESMO, ASCO und NCCN) Leitlinien empfohlen und ist betroffenen Frauen in Frankreich, England, Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz bereits über die staatlichen Gesundheitssysteme zugänglich.

„Wir freuen uns, EndoPredict im Rahmen der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) den Gynäkologinnen und Pathologen in Deutschland allgemein verfügbar zu machen“, erklärte Raymond Francot, Executive Vice President bei Myriad International. „Dieser Beschluss ermöglicht den Patientinnen und ihren Ärzten den Zugang zu wichtigen, lebensverändernden Erkenntnissen und wertvollen Informationen, die Unterstützung bei den individuellen Behandlungsentscheidungen bieten.“

Über EndoPredict®



EndoPredict ist ein molekularer 12-Gen-Prognosetest der zweiten Generation für Patientinnen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Der Test liefert wichtige Informationen, die Ärzten dabei helfen, individuelle Behandlungspläne für ihre Patientinnen zu erstellen. EndoPredict wurde bei mehr als 4.000 Patientinnen mit nodal-negativen und nodal-positiven Tumoren validiert und bei mehr als 30.000 Patientinnen klinisch angewendet. Im Gegensatz zu den Multigen-Prognosetests der ersten Generation erkennt EndoPredict die Wahrscheinlichkeit von Spätmetastasen (d. h. die Bildung von Metastasen nach mehr als fünf Jahren) und kann dadurch Behandlungsentscheidungen hinsichtlich der Notwendigkeit einer Chemotherapie sowie einer erweiterten antihormonellen Therapie unterstützen. Dementsprechend bieten auf EndoPredict gestützte Therapieentscheidungen ein hohes Maß an diagnostischer Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter: https://myriad-oncology.com/endopredict/

Über Myriad Genetics®



Myriad Genetics Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsmedizin, das sich dazu verschrieben hat, als zuverlässiger Berater und Entwickler bahnbrechender molekularbiologischer Diagnoseverfahren das Leben von Patientinnen und Patienten weltweit zu verändern. Myriad erforscht und vermarktet molekulardiagnostische Tests, die das Risiko der Entwicklung von Erkrankungen ermitteln, Krankheiten genau diagnostizieren, das Risiko des Fortschreitens der Erkrankung bewerten und Behandlungsentscheidungen in sechs wichtigen medizinischen Fachgebieten unterstützen, in denen molekularbiologische Diagnoseverfahren dazu beitragen können, die Patientenversorgung deutlich zu verbessern und die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Der Fokus von Myriad liegt auf drei strategischen Imperativen: die Umstellung und die Erweiterung seiner Märkte für seine Tests für hereditäre Krebserkrankungen, die Diversifizierung seines Produktportfolios durch die Einführung neuer Produkte und die Erhöhung des Umsatzbeitrags aus internationalen Märkten. Weitere Informationen über Myriad und seine Unterscheidungsmerkmale finden Sie auf der Website des Unternehmen unter: www.myriad.com .

