Lyon, le 19 octobre 2020 — Esker, plateforme mondiale de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l’Intelligence Artificielle, a été choisie par LENNOX EMEA, filiale du groupe international Lennox International Inc. (LII), dans la fabrication de solutions de chauffage, de climatisation, de traitement d’air et de réfrigération, pour digitaliser l’intégralité de ses cycles clients et fournisseurs. Un projet de transformation digitale d’une grande ampleur qui s’inscrit pleinement dans les ambitions de modernisation de l’entreprise.

Avec plus de 120 000 documents à traiter chaque année, LENNOX EMEA a décidé de prendre le virage de la digitalisation. Un projet global et ambitieux d’automatisation des cycles clients (commandes clients et gestion du poste client) et fournisseurs (gestion des achats et factures fournisseurs) pour répondre à plusieurs objectifs :

Productivité : homogénéiser les processus entre les différents sites et multiples ERP, réduire les coûts de gestion, améliorer la rentabilité,

: homogénéiser les processus entre les différents sites et multiples ERP, réduire les coûts de gestion, améliorer la rentabilité, Transformation digitale : moderniser et simplifier l’ensemble des processus en réduisant au maximum les tâches manuelles à faible valeur ajoutée, moderniser l’image de l’entreprise afin de développer l’attractivité des talents,

: moderniser et simplifier l’ensemble des processus en réduisant au maximum les tâches manuelles à faible valeur ajoutée, moderniser l’image de l’entreprise afin de développer l’attractivité des talents, Maximiser la performance (Lean office) : choisir une solution globale pour créer de la valeur sur l’ensemble des fonctions.



"Nous connaissions Esker et ses solutions par des retours d’expériences positifs d’autres entreprises mais également par notre maison mère aux USA qui s’est dotée de la solution Esker pour la gestion du cycle clients. LENNOX EMEA et Esker ont chacun leur siège social à Lyon et rayonnent à l’international. Cette proximité était séduisante." Nicolas Courtois, Director - Business Transformation EMEA, LENNOX EMEA

"Nous avions besoin de moderniser nos process et de réduire leur complexité pour créer de la valeur ajoutée au sein de LENNOX EMEA. Esker était le partenaire idéal pour nous accompagner dans ce grand projet de transformation digitale." Nicolas Courtois

Un impact global tant organisationnel, que financier

Les solutions seront, dans une première phase, implémentées module par module sur les filiales France et Espagne, puis seront déployées sur le reste des entités.

Parmi les bénéfices attendus, LENNOX EMEA compte à terme sur :

Une meilleure attractivité et image de l’entreprise en interne comme en externe. Les solutions Esker s’inscrivent pleinement dans la démarche ADR (Attiré Développer Retenir) de LENNOX EMEA

en interne comme en externe. Les solutions Esker s’inscrivent pleinement dans la démarche ADR (Attiré Développer Retenir) de LENNOX EMEA Une plus grande productivité avec une évolution des postes dans l’entreprise vers plus d’expertise

avec une évolution des postes dans l’entreprise vers plus d’expertise Des processus plus performants (faster processing) et une sécurité dans les échanges de documents (moins d’erreurs, de pertes de documents...)

et une sécurité dans les échanges de documents (moins d’erreurs, de pertes de documents...) Une meilleure rentabilité : que ce soit sur le cycle fournisseurs comme sur le cycle clients, une baisse des coûts de gestion et une plus grande rapidité dans le traitement des factures, la gestion des commandes, le recouvrement, la réception des paiements, ...

: que ce soit sur le cycle fournisseurs comme sur le cycle clients, une baisse des coûts de gestion et une plus grande rapidité dans le traitement des factures, la gestion des commandes, le recouvrement, la réception des paiements, ... Une amélioration des relations avec les clients et fournisseurs grâce à des processus plus rapides et automatisés

Mobilité et continuité de service

Le projet de digitalisation des processus avait été enclenché avant la crise sanitaire du COVID-19 qui n’a fait que renforcer les intentions de modernisation et de mobilité de LENNOX EMEA. Les solutions Esker permettront à l’entreprise d’assurer une continuité de service et d’offrir à ses salariés un confort de travail inégalé grâce à l’accès à distance.

À propos de LENNOX EMEA / LENNOX International Inc. (LII)

LENNOX International Inc. (LII) est un leader mondial dans le chauffage, la climatisation et les marchés de la réfrigération. Créé en 1895, le groupe est présent sur les 5 continents et compte 10 000 salariés à travers le monde.

En 2019, l’entreprise réalise un chiffre d’affaire de 3,77 milliards de $, dont 3% sont directement injecté pour la Recherche & Développement. Lennox International a déposé 107 brevets depuis 2011. Lennox International Inc. (LII) est une entreprise côté en bourse au NYSE (sous LII).

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-toPay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.

Pièce jointe