OTTAWA, 19 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les élèves de la région de Halifax bénéficient maintenant des avantages environnementaux des autobus scolaires au propane à faible taux d’émission.



En septembre dernier, SOUTHLAND Transportation, chef de file en solutions de transport durable, a été mandaté pour transporter les élèves de Halifax à bord de 144 autobus alimentés au propane. Il s'agit de la plus grande flotte d’autobus au propane au Canada atlantique. La mise en service de ces autobus au propane se traduira par une réduction totale de 624,22 tonnes métriques d’équivalents de dioxyde de carbone combiné par année par rapport aux autobus au diesel.

Les autobus scolaires au propane à faible taux d’émission, une option plus saine et plus abordable par rapport aux carburants à forte intensité de carbone comme le diesel, gagnent en popularité.

« Nous constatons une tendance à la hausse partout au pays, les écoles et les gouvernements adoptant de plus en plus le propane – et le plus récent exemple étant la municipalité régionale de Halifax », a déclaré Nathalie St-Pierre, présidente et directrice générale de l'Association canadienne du propane. « Cette croissance s’explique facilement : les autobus alimentés au propane sont nettement plus sains, autant pour nos jeunes que pour l'environnement. Ils sont plus propres, plus silencieux et sont conçus de manière à résister aux hivers canadiens, jusqu’à -50 degrés Celsius. Ajoutez à cela les avantages financiers tels que les économies sur le carburant et les coûts d'entretien inférieurs, le propane à faible taux d’émission répond à tous les critères. »

Les autobus scolaires équipés de systèmes à l’auto-propane émettent moins de gaz d'échappement nocifs, non seulement par rapport aux anciens autobus au diesel qu'ils remplacent, mais également par rapport aux normes les plus récentes et les plus strictes. Lors d'essais en conditions réelles menés par l'Université de Virginie-Occidentale en 2018 (en anglais seulement), il a été démontré que l'auto-propane produisait 96 % moins d'émissions de NOx que les autobus au diesel propres. L'utilisation d'autobus au propane a également réduit l’émission de particules fines pouvant exacerber les problèmes d'asthme et autres conditions respiratoires.

En faisant le plein à l’auto-propane, les opérateurs évitent les déversements de diesel risquant de survenir lors du ravitaillement ainsi que l'odeur de diesel pouvant imprégner leurs vêtements et leurs mains. Contrairement à l'essence ou au diesel, l'auto-propane fait partie d'un système en circuit fermé, ce qui signifie que le carburant n'est jamais exposé à l'air et ne se déversera pas. De plus, le ravitaillement est sécuritaire et rapide, prenant sensiblement le même temps que de faire le plein d'essence ou de diesel.

Bien que SOUTHLAND Transportation soit nouveau à Halifax, le propane ne lui est pas étranger. L’entreprise utilise ce carburant en remplacement du diesel depuis les années 1980, et possède et exploite actuellement la plus grande flotte d'autobus scolaires au propane au Canada avec plus de 850 autobus actuellement en service. Rien qu'en 2019, Southland a réduit ses émissions de 3 229 tonnes métriques en équivalent de CO 2 , soit les déplacements de 686 véhicules automobiles en un an.

« Quelle meilleure motivation pour l’adoption de pratiques de transport propres et durables que l’héritage d’un avenir sain pour nos enfants ? Chaque jour, notre flotte d'autobus scolaires transporte en toute sécurité près de 100 000 élèves, un constant rappel de ce qui compte vraiment et de ce qu'il faut prioriser dans nos activités quotidiennes », a déclaré Murray Glass, vice-président du transport scolaire de Pacific Western Transportation. « La nature même du transport par autobus scolaire réduit les émissions par rapport aux véhicules individuels et l'utilisation du propane comme carburant de substitution réduit notre empreinte écologique. »

Supérieur Propane a été mandatée pour l’approvisionnement en propane de ces autobus. « Grâce à Supérieur Propane, le processus de transition vers des autobus scolaires alimentés au propane est simple et efficace », soutient Rick Carron, le premier vice-président des ventes et des opérations de Supérieur Propane. « Nous fournissons des infrastructures de ravitaillement de pointe qui sont pratiques pour les exploitants d’autobus, évolutives en vue d’une croissance future et équipées de capteurs sans fil qui envoient automatiquement des notifications lorsque les niveaux de carburant sont bas et qu’il est temps de passer une commande, tout en donnant aux gestionnaires de flotte d'autobus scolaires la possibilité de consulter en ligne les niveaux des réservoirs et la consommation de carburant des autobus. »

En ce moment, ce sont plus de 1,3 million d'enfants en Amérique du Nord qui se rendent à l'école à bord d’autobus alimentés au propane. Au Canada, des dizaines de commissions scolaires et fournisseurs de transport scolaire choisissent les autobus au propane à faible taux d’émission pour une sécurité éprouvée, une réduction des émissions nocives et de plus grandes économies de coûts. De nombreux exploitants d'autobus scolaires - comme la Division scolaire catholique de Regina, en Saskatchewan, la Division scolaire Brandon, au Manitoba, la Commission scolaire Southland, en Alberta, et Hammond Transportation, en Ontario - ont maintenant fait du propane leur carburant de choix pour le transport des élèves. Au Canada atlantique, le Nouveau-Brunswick a mené avec succès un projet pilote mettant à l’essai 18 autobus scolaires au propane l'an dernier.

Au sujet de l’Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l’Association canadienne du propane (ACP) représente à l’échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. La mission de l’ACP consiste à promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir, l’ACP défend le propane et l’industrie du propane au Canada, et plaide en faveur de l’adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d’environnements favorables aux affaires par le biais d’efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d’urgence.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Tammy Hirsch, Directrice principale, Communications et Marketing, au 587 349-5876 ou à tammyhirsch@propane.ca.



Au sujet de SOUTHLAND Transportation

SOUTHLAND Transportation est une division de Pacific Western Group of Companies, une entreprise canadienne et familiale fondée en 1957. SOUTHLAND œuvre dans le domaine du transport de personnes et s’est engagée envers la sécurité et un service de qualité. L’entreprise exploite des autobus scolaires, des autocars nolisés, des autobus de banlieue et des services de transport spécialisé en Alberta, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan. Avec plus de 60 années d’expérience dans l'industrie du transport scolaire, SOUTHLAND a fait ses preuves en matière de sécurité des étudiants, de service à la clientèle et d'entretien d'une flotte de haute qualité. Elle a été la toute première entreprise d'autobus scolaires au Canada à voir son programme de formation reconnu et certifié à l'échelle nationale par le Conseil Canadien du Transport de Passagers.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Pamela Deadmarsh, directrice, centre d'excellence des communications, au 403 999-2604 ou à pameladl@pwt.ca.

À propos de Supérieur Propane

En affaires depuis 1951, Supérieur Propane exploite le plus grand réseau de distribution de propane et d'équipement connexe au Canada, comptant environ 200 points de service et de distribution pour desservir les clients commerciaux, agricoles, industriels et résidentiels d’un bout à l’autre du pays. Supérieur Propane se spécialise dans différentes applications de propane dont l'auto-propane, offrant des solutions personnalisées d’infrastructures évolutives, des conversions sur le marché secondaire facilitées, des options de ravitaillement accessibles, ainsi que la gestion du carburant et du budget. Supérieur promet une gestion simple du propane en offrant aux clients une surveillance par réseau sans fil des réservoirs et un accès au compte par le biais de son application mobile exclusive.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Teresa Crosato, directrice principale, Communication et Marketing, au 416 460-9186 ou à teresa_crosato@superiorpropane.com.

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04d7be92-795c-4648-bea8-164d7e03d646