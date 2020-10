CHICAGO, Oct. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A FourKites ® , a principal plataforma de visibilidade em tempo real da cadeia de suprimentos, fará a primeira conferência virtual focada no valor da melhoria das operações de logística com visibilidade. Apresentadores e palestrantes incluirão Fernanda Ongay, Gerente de Transporte da Constellation Brands, Inc.; Aldo Ramirez, Coordenador de Melhoria de Processos de Transporte da Nestlé, S.A.; Luis Assad, Gerente de Cadeia de Suprimentos da Nestlé, S.A.; e Geraldo Estrada, Diretor de Gestão de Cadeia de Suprimentos da Ingredion Incorporated.



Apresentado em espanhol e inglês, “Visibility in Latin America: Supply Chain Virtual Summit” (Visibilidade na América Latina: Conferência Virtual da Cadeia de Suprimentos), é um evento gratuito que será realizado no dia 10 de novembro. A sessão de duas horas apresentará casos de uso regional para visibilidade e histórias de clientes compartilhadas pelos principais expedidores da América Latina.

Os palestrantes compartilharão suas perspectivas sobre a visibilidade da cadeia de suprimentos na América Latina neste momento de crescimento econômico lento e diante dos desafios contínuos à saúde e segurança públicas. Os expedidores também falarão sobre o valor do aumento da visibilidade e sobre as melhores práticas de implementação da visibilidade e a transformação da cadeia de suprimentos digital. As palestras incluirão os desafios únicos de rastrear mercadorias em cruzamentos de fronteira movimentadas, bem como o valor da visibilidade quando condições inseguras forçam os motoristas a sair das estradas.

Embora a visibilidade da cadeia de suprimentos ainda seja um conceito relativamente novo na América Latina, os clientes da FourKites estão observando um tremendo valor nas suas operações. "Com a FourKites, temos acesso a todas as informações que precisamos em uma única fonte confiável, em tempo real”, disse Fernanda Ongay, Gerente de Transporte da Constellation Brands, Inc. “Com isso tomamos conhecimento das variações de ETAs em tempo real para que possamos gerenciar melhor nossos estoques e até mesmo reduzir a porcentagem de estoque de segurança de algumas matérias-primas, para que possamos fazer mudanças e planejar a produção no último momento. Essa conexão que existe entre planejamento e tempos de trânsito confiáveis nos permite estar preparados para qualquer mudança de volume, seja para mais ou para menos e, acima de tudo, atender às possíveis urgências nas mudanças de produção.”

A FourKites teve um crescimento dramático no mercado latino-americano nos últimos dois anos. Com a capacidade de rastreamento das remessas em mais de 15 países da região para algumas das maiores empresas multinacionais do mundo, a FourKites aumentou o volume de remessas em mais de 95% no ano passado, com os clientes aproveitando cada vez mais os recursos da visibilidade em tempo real e preditiva da empresa. As operadoras da FourKites também tiveram um aumento de 56% no ano passado.

“A visibilidade da cadeia de suprimentos está crescendo exponencialmente na América Latina. Quem chega agora está tendo as vantagens dos pioneiros”, disse o CEO da FourKites, Mathew Elenjickal. “Os expedidores globais e locais estão aproveitando a visibilidade para rastrear e gerenciar melhor os fretes em toda a região e, em particular, estão se beneficiando da capacidade de visualização e rastreamento com segurança do fluxo maciço diário da carga nas fronteiras ao sul dos EUA.”

Clique aqui para se registrar para a próxima Visibility in Latin America: Supply Chain Virtual Summit .

Sobre a FourKites

A FourKites é a maior plataforma preditiva de visibilidade da cadeia de suprimentos, oferecendo visibilidade em tempo real e funções analíticas preditivas para a mais ampla rede de empresas Global 1000 e empresas de logística terceirizadas. Usando um algoritmo proprietário para calcular os tempos de chegada da remessa, a FourKites viabiliza que os clientes reduzam os custos operacionais, melhorem o desempenho em prazos e fortaleçam as relações com o cliente final. Com uma rede que abrange milhões de dispositivos GPS/ELD em mais de 80 países e abrangendo todos os modais, incluindo rodoviário (lotação e fracionado), marítimo, ferroviário, aéreo, intermodal e encomendas, a FourKites tem 1 milhão de cargas e mais de US$ 100 bilhões em frete sob gestão a todo o momento. A plataforma é otimizada para dispositivos móveis e equipada com a segurança total do mercado.

Para mais informação, visite https://www.fourkites.com/ .

Contato da Mídia:

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing em nome da FourKites

(650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co