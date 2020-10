SANS DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS OU PAR LES SERVICES D'INFORMATIONS OU AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES

SASKATOON, Saskatchewan, 19 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO : NYSE : CCJ) a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement privé de débentures non garanties de premier rang (le « placement ») comprenant 400 millions de dollars en capital de débentures non garanties de premier rang à 2,95 %, série H, venant à échéance le 21 octobre 2027 (les débentures de série H). La clôture du placement devrait avoir lieu le 21 octobre 2020.

Cameco a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour racheter, à la clôture du placement, la totalité de ses débentures non garanties de premier rang à 3,75 %, série E, en circulation et échéant le 14 novembre 2022 (les « débentures de série E).

« Comme de nombreuses autres entreprises et conformément à la gestion financière prudente dont nous avons fait preuve, nous avons profité des marchés des capitaux d'emprunt actuellement favorables pour redéfinir le profil d'échéance de notre dette à long terme », a déclaré le premier vice-président et directeur financier de Cameco, Grant Isaac. « Compte tenu de la réduction de 500 millions de dollars de notre dette à long terme en 2019 et d'une solide situation financière, nous avons un bilan enviable. La solidité des indicateurs fondamentaux du marché de l'uranium à long terme accroît notre confiance dans notre capacité à conclure des contrats à long terme qui sont nécessaires pour soutenir le redémarrage de nos activités à McArthur River et Key Lake et pour consolider notre rôle de fournisseur commercial fiable, sûr et à faible coût, de combustible d'uranium nécessaire à la production d'électricité nucléaire sans carbone ».

Les débentures de série H seront des obligations directes et non garanties de Cameco et auront un rang égal et proportionnel à celui de toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Cameco. Les débentures de série H sont offertes dans le cadre d'un placement privé au Canada en vertu de dispenses des exigences de prospectus prévues par la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Les débentures de la série H sont offertes par un syndicat d'agents dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Valeurs Mobilières TD et Marchés des Capitaux CIBC.

Les débentures de série H n'ont pas été et ne seront pas admises à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et, par conséquent, toute offre et vente de débentures de série H au Canada sera effectuée sur une base exempte des exigences de prospectus prévues par ces lois. Les débentures de série H n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi américaine sur les valeurs mobilières »), ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, ou à une personne des États-Unis, pour son compte ou à son profit, en l'absence d'enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement de cette loi.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura pas de vente d'obligations de la série H dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À la clôture du placement, Cameco remettra un avis de rachat des débentures de série E d'un montant en capital total de 400 millions de dollars (le « rachat »). Le Rachat devrait être finalisé le 20 novembre 2020 ou aux alentours de cette date. Les débentures de série E ont été émises en vertu d'un acte de fiducie entre Cameco et l'entreprise CIBC Mellon Trust en date du 12 juillet 1999, complété par un acte complémentaire en date du 14 novembre 2012 (collectivement, « l'acte »). Le rachat sera effectué à son prix établi et selon les conditions prévues dans l'acte de fiducie. Cameco ne sera pas obligée d'effectuer le rachat jusqu'à ce qu'elle remette un avis de rachat conformément aux termes de l'acte de fiducie. Le rachat ne sera pas finalisé si l'offre n'est pas clôturée.

Mise en garde concernant l'information et les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant le placement et le rachat, y compris la date de clôture prévue du placement, l'utilisation prévue du produit et la date du rachat, ainsi que les déclarations concernant notre point de vue sur les fondamentaux à long terme du marché de l'uranium, et concernant notre capacité à conclure des contrats supplémentaires à long terme, à redémarrer l'exploitation de McArthur River et Key Lake et à consolider notre rôle en tant que fournisseur commercial de combustible d'uranium, constituent des informations ou des déclarations prospectives en vertu des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières.

Elles sont soumises au risque que le placement et le rachat ne soient pas réalisés comme prévu, ainsi qu'aux risques concernant le marché de l'uranium, notre position sur le marché et notre capacité à redémarrer l'exploitation de McArthur River et Key Lake, tels que décrits dans notre dernière notice annuelle et notre dernier rapport de gestion. Ces informations prospectives supposent que le placement et le rachat seront réalisés avec succès, conformément aux dispositions de rachat de l'acte de fiducie, et sont soumises à d'autres hypothèses concernant le marché de l'uranium, notre position sur le marché et le redémarrage de l'exploitation de McArthur River et Key Lake, qui sont décrites dans notre dernière notice annuelle et notre dernier rapport de gestion. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations, sauf si nous y sommes obligés par les lois sur les valeurs mobilières.

Bien que Cameco considère que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s'appliquent qu'à la date du présent communiqué de presse. Cameco renonce à toute intention ou à toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

