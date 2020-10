Ajout de deux hybrides enfichables offrant plus de performances, de confort et d’autonomie

TORONTO, 19 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche complète sa gamme Panamera par l’ajout de modèles, dont son modèle phare livrant 690 ch et 563 lb-pi de couple. Équipée d’un V8 biturbo de 4 litres, 563 ch, et d’un moteur électrique de 134 ch, la nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid est à présent la version la plus puissante de la gamme complètement renouvelée. Sa nouvelle batterie de 17,9 kWh et des modes de conduite optimisés ont permis une augmentation de l’autonomie pouvant atteindre 30 % en mode tout électrique. Ce gain d’autonomie s’applique aussi à la nouvelle Panamera 4 E-Hybrid dont le moteur électrique est toujours combiné au V6 biturbo de 2,9 litres, 325 ch, les deux moteurs mobilisant une puissance de 455 ch. La gamme Panamera comprend aussi la version 4S (443 ch) qui bénéficie des derniers perfectionnements apportés au châssis, au design, à l’équipement et à l’infodivertissement.



Trio hybride aux prestations améliorées en mode électrique

En plus de la nouvelle Panamera 4S E-Hybrid dévoilée récemment, d’une puissance combinée de 552 ch, Porsche propose pour la première fois trois modèles Panamera hybrides enfichables, se déclinant chacun en versions berline sport, Executive (empattement long) et Sport Turismo. Porsche bonifie ainsi sa stratégie E-Performance. Au cœur du groupe propulseur et intégré à la boîte 8 vitesses à double embrayage (PDK) se trouve le moteur électrique livrant toujours 134 ch et 295 lb-pi de couple. La motorisation composée de ce moteur électrique allié à l’un des moteurs à combustion livrables procure des prestations remarquables. Équipée de série de l’ensemble Sport Chrono et animée par un V8 biturbo de 4 litres livrant 563 ch, par rapport aux 550 ch du modèle précédent, la nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid avale à présent le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, 0,2 seconde de moins que sa devancière, et sa vitesse de pointe culmine à 315 km/h, un gain de 5 km/h. La Panamera 4 E-Hybrid boucle le 0 à 100 km/h en rien que 4,4 secondes (-0,2 s) et sa vitesse de pointe atteint 280 km/h (+2 km/h).

L’optimisation des cellules a permis de faire passer la capacité brute de la batterie de 14,1 kWh à 17,9 kWh, et des modes de conduite perfectionnés ont permis un usage encore plus efficace de l’énergie. Le meilleur endroit pour charger une Porsche hybride enfichable, c’est à la maison, où il suffit de la brancher sur une prise résidentielle standard ou une borne de recharge. Il est aussi possible de recharger la voiture au moyen du chargeur mobile Porsche dont la capacité peut atteindre 7,2 kW (selon le modèle) ou encore à une station publique en utilisant un câble de type 1 (SAEJ1772).

Ligne plus affinée et connectivité rehaussée

La nouvelle Panamera 4S, toujours équipée du V6 biturbo de 2,9 litres livrant 443 ch, boucle le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes (-0,1 s), lorsqu’elle est équipée de l’ensemble Sport Chrono, et atteint 295 km/h (+6 km/h) en vitesse de pointe. La 4S bénéficie des plus récents perfectionnements. Elle est équipée de série du museau Sport Design précédemment livrable en option qui inclut une magnifique calandre, de grandes prises d’air de part et d’autre et des clignotants monolames. Le museau nouvellement redessiné de la Panamera Turbo S E-Hybrid se distingue par ses deux blocs optiques en forme de C ainsi que par ses prises d’air latérales plus grandes. Le bandeau d’éclairage redessiné à l’arrière longe désormais le couvercle du coffre doté d’un pourtour adapté. Le catalogue des options comprend les blocs optiques foncés Exclusive Design avec fonction de temporisation, trois nouvelles jantes de 20 et 21 pouces et deux nouvelles couleurs extérieures, à savoir cerise métallisé et brun truffe métallisé.

Le système de gestion des communications Porsche (PCM) à écran haute résolution propose des services et des fonctions numériques additionnels, comme les commandes vocales améliorées (Voice Pilot), le service Risk Radar qui fournit des informations sur la signalisation routière et les dangers possibles, CarPlay d’AppleMD sans fil et plusieurs autres services Connect.

Performances et confort accrus

Toutes les nouvelles Panamera bénéficient de systèmes d’assistance et de châssis axés sur le caractère sport et le confort. La stratégie de gestion de certains dispositifs a été complètement repensée. Le système de commande de la direction de nouvelle génération et de nouveaux pneus ont permis d’améliorer le comportement latéral et la précision. Modèle phare, la Panamera Turbo S E-Hybrid est équipée de série de tous les systèmes d’assistance et de châssis, notamment le système Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC Sport) à stabilisateur électronique de roulis avec répartition du couple Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), les roues arrière directrices avec servodirection Plus ainsi que les freins en composé céramique Porsche (PCCB).

Les nouvelles Porsche Panamera peuvent dès à présent être commandées et seront livrées dans les Centres Porsche canadiens au printemps 2021. Au Canada, le prix de départ de la Panamera 4 E-Hybrid est fixé à 117 800 $, celui de la Panamera 4S, à 119 600 $ et celui de la Panamera Turbo S E-Hybrid, à 214 600 $.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 20 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

