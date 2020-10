October 20, 2020 00:16 ET

BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 20 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited, fabricant d'ordinateurs de poche et de récepteurs GNSS renforcés, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son équipe de vente en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde, alors que Mme Manjit Dosanjh rejoint l'équipe en tant que directrice des canaux de vente.



« Malgré le tort causé par la pandémie de coronavirus, tant aux particuliers qu'aux entreprises dans le monde entier, nous avons la chance d'enregistrer une croissance ici », a déclaré M. Simon Bowe, directeur général de Juniper Systems Limited, une société basée près de Birmingham, au Royaume-Uni. « Nos ordinateurs de poche et nos récepteurs GNSS robustes restent très demandés pour les travaux réalisés sur le terrain. Pour répondre au mieux à la demande, nous avons constaté que l'équipe devait se développer ».

Mme Dosanjh est une directrice des ventes expérimentée, ayant travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur des appareils informatiques renforcés, notamment auprès d'autres fabricants d'ordinateurs. Elle a débuté sa carrière dans le secteur « à l'époque où les tablettes étaient grandes et lourdes », se souvient-elle, et elle y est restée depuis.

« Je suis ravie de rejoindre Juniper Systems Limited, en particulier en cette période de croissance importante », a déclaré Mme Dosanjh. « Je me réjouis de travailler avec cette équipe et cette entreprise, qui sont bien connues pour leurs produits ultra-robustes de haute qualité et leur service clientèle supérieur ».

Au cours de sa carrière, Mme Dosanjh a été responsable du marketing, du service client, des ventes et de l'acquisition de revendeurs. À ce titre, elle est rompue aux complexités propres au canal des produits informatiques renforcés. Elle travaillera en étroite collaboration avec des partenaires commerciaux et d'autres clients afin d'étendre l'utilisation des produits de Juniper Systems dans l'ensemble de la région EMEA et de l'Inde.

« Les vastes connaissances de Manjit dans notre secteur lui permettent d'être opérationnelle et de travailler avec nos clients immédiatement », a déclaré M. Bowe. « Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre équipe ».

Mme Dosanjh est originaire de Leicester, en Angleterre, et réside désormais à Henley-in-Arden, dans le Warwickshire. Elle travaillera au siège social EMEA de Juniper Systems Limited situé près de Birmingham, en Angleterre.

À propos de Juniper Systems Limited

Basé à Logan, dans l'Utah (États-Unis) et à Birmingham (Royaume-Uni), Juniper Systems (https://junipersys.com) est un leader mondial de la conception et de la fabrication d'ordinateurs de poche ultra-renforcés, et un fournisseur de solutions de collecte de données sur le terrain pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Depuis 1993, les professionnels utilisent la technologie mobile innovante de Juniper Systems dans les domaines de la géomatique, de l'industrie, des ressources naturelles, des services publics et des applications militaires.

