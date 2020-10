PARIS, 20 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les entreprises françaises modifient leur approche de la cybersécurité, les principaux dirigeants étant désormais impliqués dans la prise de décision, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq : III ), cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan.



Le rapport 2020 ISG Provider Lens™ Cyber Security – Solutions & Services (Cybersécurité – Solutions et services) pour la France trouve des mandats de sécurité plus stricts tels que le RGPD obligeant les entreprises à améliorer leurs mesures de sécurité. Face à cela, les cabinets en conseil stratégique se concentrent davantage sur la cybersécurité en acquérant une nouvelle expertise dans les évaluations de la vulnérabilité et les sujets connexes. Ces prestataires embauchent des spécialistes, annoncent de nouveaux services de cybersécurité et ouvrent des laboratoires pour la formation, l'expérimentation et le sandboxing.

« Les entreprises françaises se concentrent de plus en plus sur le renforcement de leur cybersécurité en réponse au RGPD et à d'autres mandats », a déclaré Lyonel Roüast, Partner & President d'ISG Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique (SEMEA). « Les cadres supérieurs cherchent à mieux comprendre les meilleurs moyens d'éviter les cyberattaques et, le cas échéant, d'y répondre. »

En plus des nouvelles réglementations, le rapport révèle que les entreprises françaises améliorent la sécurité en réponse à la pandémie de COVID-19. Elles sont nombreuses à mettre à jour leurs logiciels de sécurité, à adopter de nouvelles mesures de sécurité qui étaient en cours de négociation et à redoubler d'efforts pour sécuriser les bureaux à domicile.

Le rapport note également que de nombreuses entreprises considèrent désormais la gouvernance, le risque et la conformité comme les principaux problèmes liés à cybersécurité en raison du coût et des implications pour la marque d'une violation de données ou d'une attaque ransomware.

De plus, le rapport constate qu'un nombre croissant de services de sécurité technique sont proposés sur le marché français. Les principaux prestataires de services ont mis au point des plateformes propriétaires qui intègrent de nombreuses solutions de sécurité tout en comblant les lacunes avec des fonctionnalités spécifiques développées en fonction des exigences du marché.

Dans le domaine des services de sécurité gérés, les prestataires passent des centres d'opérations de sécurité aux organisations complexes de cyberdéfense basées sur l'intelligence artificielle, ajoute le rapport. Si les centres d'opérations de sécurité offrent une sécurité de base comme des pare-feu et des outils de sécurité des terminaux, ces services ne sont pas suffisants pour arrêter les menaces plus élaborées.

Au lieu de cela, des centres de cyberdéfense ont vu le jour, non pas pour remplacer les centres d'opérations de sécurité, mais pour les développer, explique le rapport. Ces organisations de cyber-défense s'appuient sur des outils d'apprentissage automatique avancés capables d'ingérer de grands volumes de données pour fournir des analyses intelligentes permettant de comprendre la manière dont les menaces prennent forme, se déplacent et se propagent.

Le rapport constate également que le cloud stimule de nouvelles tendances sur le marché de la gestion des identités et des accès. Les fournisseurs transfèrent les services de gestion des identités et des accès des locaux vers le cloud, tandis que les clients exigent des modèles de paiement prépayé ou de gestion des identités en tant que service. Les clients exigent de nouveaux investissements dans le cloud de la part des prestataires tout en recherchant des modèles de paiement plus flexibles.

Le rapport 2020 ISG Provider Lens™ Cyber Security – Solutions & Services pour la France évalue les capacités de 73 fournisseurs sur six quadrants : Gestion des identités et des accès, Prévention des fuites et pertes de données, Services de sécurité technique, Services de sécurité stratégique, Services de sécurité gérés pour le marché intermédiaire et Services de sécurité gérés pour les grands comptes.

Le rapport désigne IBM comme leader dans cinq quadrants, et Atos et Orange Cyberdefense comme leaders dans quatre. Capgemini et NTT sont nommés leaders dans trois quadrants, et Accenture, Axians, Broadcom, Sopra Steria et Thales sont nommés leaders dans deux. BT, Deloitte, EY, Forcepoint, HCL, Intrinsec, Kudelski Security, LINKBYNET, LTI, McAfee, Microsoft, Okta, OpenText, Oracle, Ping Identity, PwC, Trend Micro, Varonis, Verizon et WALLIX sont tous nommés leaders dans un seul quadrant.

Les étoiles montantes, celles ayant un « portefeuille prometteur » et un « fort potentiel futur » selon la définition d'ISG, ont été CyberProof (dans deux quadrants) et Matrix42, NXO et Verizon (une chacune).

Une version personnalisée du rapport est disponible auprès d'Unisys.

Le rapport 2020 ISG Provider Lens™ Cyber Security – Solutions & Services Report pour la France est accessible aux abonnés ou par un achat ponctuel sur cette page Web .

À propos des recherches ISG Provider Lens™

La série d'études ISG Provider Lens™ Quadrant est la seule évaluation de fournisseurs de services à associer une analyse du marché et une recherche empiriques axées sur les données avec l'expérience et les observations du monde réel de l'équipe de conseil d'ISG. Les entreprises trouveront une multitude de données détaillées et d'analyses de marché pour les aider à orienter leur sélection de partenaires en sous-traitance appropriés, tandis que les conseillers ISG utilisent les rapports pour valider leurs propres connaissances du marché et formuler des recommandations aux entreprises clientes d'ISG. L'étude porte actuellement sur les fournisseurs qui proposent leurs services à l'échelle mondiale, en Europe et en Amérique latine, ainsi qu'aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, dans les pays nordiques, au Brésil et en Australie/Nouvelle-Zélande, d'autres marchés devant être ajoutés à l'avenir. Pour tout complément d'information sur les recherches ISG Provider Lens, veuillez consulter cette page Web .

La série de recherches complémentaires représentée par les rapports ISG Provider Lens Archetype offrent une première évaluation en son genre des fournisseurs du point de vue d'acheteurs spécifiques.

À partir de cette année, chaque étude ISG Provider Lens™ comprendra un résumé mondial pour aider les entreprises abonnées à mieux comprendre les capacités des fournisseurs sur tous les marchés géographiques couverts par cette étude. Tous les rapports ISG Provider Lens™ incluront désormais une fonctionnalité Contexte d'entreprise pour aider les cadres à identifier rapidement les informations clés liées à leurs rôles et responsabilités.

À propos d'ISG