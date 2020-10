cBrain A/S

October 20, 2020 05:10 ET

October 20, 2020 05:10 ET





Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2020





Robust vækst i salg af abonnementer giver opjustering





København, 20. oktober 2020









cBrain kan i Q3 2020 notere en god udvikling med en fortsat høj vækst i salg af abonnementer. Som følge heraf opjusteres forventningerne til en omsætningsvækst på 18-20% samt en indtjening før skat (EBT) på 10-12% for regnskabsåret 2020.

-

cBrain har etableret et solidt forretningsgrundlag, hvor selskabets F2-produkt leveres som Software-as-a-Service (SaaS), og den største del af cBrains softwareomsætning er i dag baseret på salg af softwareabonnementer.

I forbindelse med regnskabet for første halvår oplyste cBrain, at den samlede omsætning af abonnementer, herunder cloud services, licensvedligeholdelse og support, var øget med 30% i 1. halvår 2020 i forhold til i 1. halvår 2020. Dette betød samtidig, at salg af abonnementer var øget til 48% af den samlede omsætning i halvårsregnskabet.

Den gode udvikling er fastholdt i Q3 2020, hvor en fortsat høj vækst i salg af abonnementer nu medfører en opjustering af forventningerne. Væksten i salg af abonnementer er således fastholdt på samme niveau i Q3 som i årets første 2 kvartaler.

Omsætningen af abonnementer øges, når nye kunder går i drift på F2, dvs. en nytegning af abonnement, eller når eksisterende kunder udvider sin anvendelse af F2. Som eksempler herpå kan nævnes, at kunden udvider sin anvendelse af F2 med flere brugere og/eller anskaffer et eller flere tillægsmoduler.

Når cBrain justerer sine forventninger på nuværende tidspunkt, skyldes det derfor en hurtigere leverance og ibrugtagning samt en hurtigere udbredelse af F2, end hidtil forudset. cBrain ser bl.a. dette som et udtryk for at den offentlige sektor, som er cBrains primære kundegruppe, har stadig stigende fokus på digitalisering og hurtig implementering af nye løsninger.

cBrain udmeldte i starten af året en forventning om en omsætningsvækst på 12-15%. I august opjusterede cBrain dette til en forventning om en omsætningsvækst på 16-18%. cBrain forventer nu en omsætningsvækst på 18-20% for regnskabsåret 2020.

Det øgede salg af abonnementer påvirker kun omkostningerne i meget begrænset omfang. Det betyder, at den øgede omsætning af abonnementer afspejles direkte i indtjeningen, hvorfor forventningerne til indtjening også opjusteres.

cBrain udmeldte i starten af året en forventning om en indtjening før skat (EBT) på 7-10%. I august opjusterede cBrain dette til en forventning om en indtjening før skat (EBT) på 8-11%. cBrain forventer nu en indtjening før skat (EBT) på 10-12% for regnskabsåret 2020.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Vedhæftet fil