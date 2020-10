MIRABEL, Québec, Canada, 20 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- i3 BioMedical Inc. a le plaisir d'annoncer que son masque antimicrobien actif TrioMed a été choisi par Siemens Mobility Austria GmbH.



Siemens Mobility Austria GmbH a évalué plusieurs options pour protéger ses employés et a sélectionné le masque actif de type IIR TrioMed à l'issue d'un examen attentif des différents produits disponibles sur le marché. L'efficacité scientifiquement prouvée du masque actif TrioMed qui désactive en quelques minutes plus de 99 % des pathogènes du coronavirus pouvant être présents sur la surface externe du masque a été un paramètre de sélection crucial.

« Nous sommes ravis d'ajouter Siemens Mobility Austria GmbH à la liste des sociétés qui utilisent à présent notre technologie de masque TrioMed pour fournir un niveau amélioré de protection active à leurs employés », a déclaré Pierre Jean Messier, PDG d'i3Biomedical. « Sur un marché qui est littéralement inondé par toutes sortes de masques et de produits semblables à des masques provenant de fabricants nouvellement improvisés qui revendiquent la capacité de leurs produits à protéger contre le COVID-19, on comprend aisément qu'il soit difficile de choisir le bon masque. En tant que fabricant du masque actif TrioMed et fabricant reconnu de dispositifs médicaux de longue date, c'est un honneur d'être sélectionné par l'une des plus grandes entreprises au monde pour protéger les membres de son équipe. »

Pour tout complément d'information sur les masques actifs TrioMed, veuillez consulter le site www.triomed.com ou envoyer un e-mail à l'adresse triomed@triomed.com

À propos d'i3 BioMedical Inc : i3 BioMedical est une société canadienne, axée sur le développement et la fabrication de nouveaux produits antimicrobiens qui aident à prévenir la propagation des infections et des maladies.

