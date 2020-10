MIRABEL, Quebec, Canada, Oct. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- i3 BioMedical Inc. kondigt met trots aan dat Siemens Mobility Austria GmbH heeft gekozen voor het actieve microbiële masker TrioMed.



Siemens Mobility Austria GmbH heeft verschillende mogelijkheden onderzocht om zijn medewerkers te beschermen en koos voor het actieve mondmasker TrioMed van type IIR na een zorgvuldige evaluatie van de verschillende producten die beschikbaar zijn in de markt. De wetenschappelijk bewezen werkzaamheid van het actieve mondmasker TrioMed dat binnen enkele minuten meer dan 99% van de pathogenen van het coronavirus deactiveert die op het buitenoppervlak van het masker aanwezig kunnen zijn, was doorslaggevend bij de keuze.

"Wij zijn verheugd Siemens Mobility Austria GmbH toe te voegen aan de lijst met bedrijven die nu onze TrioMed-maskertechnologie gebruiken om hun medewerkers een betere actieve bescherming te bieden," aldus Pierre Jean Messier, CEO van i3 BioMedical. "In een markt die letterlijk wordt overspoeld door allerlei soorten mondmaskers en soortgelijke producten van nieuw geïmproviseerde fabrikanten die beweren dat hun producten bescherming bieden tegen COVID-19, is het begrijpelijk dat het kiezen van het juiste masker lastig is. Als fabrikant van het actieve mondmasker TrioMed en een erkende, ervaren fabrikant van medische apparatuur is het een eer dat een van 's werelds toonaangevende bedrijven voor de bescherming van zijn teamleden voor ons kiest."

Ga voor meer informatie over de actieve mondmaskers TrioMed naar www.triomed.com of stuur een e-mail naar triomed@triomed.com

Over i3 BioMedical Inc: i3 BioMedical is een Canadese onderneming die zich richt op de ontwikkeling en productie van nieuwe antimicrobiële producten die de verspreiding van infecties en ziekten helpen voorkomen.

Een foto bij deze aankondiging is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8b783f7-b07e-4b23-a1b1-68efcd3cfa5e/nl