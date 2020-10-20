カナダ、ケベック州ミラベル発, Oct. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- シーメンス･モビリティ･オーストリアは、従業員向けの保護対策として複数の選択肢を評価し、市場で入手可能な様々な製品を入念に検討した結果、TrioMedアクティブマスクタイプIIRを採用した。TrioMedアクティブマスクは、マスク表面のコロナウイルス病原体の99%以上を数分以内に非活性化する有効性が科学的に示され、これが採用における重要なパラメーターとなった。



i3 BioMedicalのCEO、ピエール･ジャン･メシエ (Pierre Jean Messier) は次のように述べている。「当社のTrioMedマスクテクノロジーを使用して、従業員を アクティブ に保護する企業に、シーメンス･モビリティ･オーストリアが加わったことを嬉しく思います。急に新規参入してマスクを製造するメーカーが新型コロナウイルスからの保護能力を主張し、様々な種類のマスクやマスク類似製品が文字通り市場にあふれる中、適切なマスクを選択することは困難といえます。当社は、TrioMedアクティブマスクのメーカーであり、長年にわたり実績を認められる医療機器メーカーです。世界をリードする企業の1社が従業員向けの保護対策として当社製品を採用してくれたことを光栄に思います。」

TrioMedアクティブフェイスマスクの詳細については、 www.triomed.com を参照するか、メール ( triomed@triomed.com) で問い合わせされたい。

i3 BioMedicalについて: i3 BioMedical Inc.はカナダ拠点の企業であり、感染や病気の蔓延を防ぐのに役立つ新たな抗菌製品の開発と製造に注力している。

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35fde0f4-598b-4888-8685-79b0b8972c74