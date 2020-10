Seaborn anuncia o lançamento do AMX-1 do Rio de Janeiro para Jacksonville

SUNNYVALE, Califórnia e BOSTON, Oct. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infinera (NASDAQ: INFN) e Seaborn Networks (Seaborn), operadora líder em desenvolvimento e operação de sistemas de cabos ópticos submarinos, anunciaram hoje o lançamento de novos serviços de redes submarinas no sistema de cabos AMX-1 da Seaborn, conectando os EUA e o Brasil. Impulsionado pelas plataformas de rede submarina da série XT da Infinera, com a tecnologia de capacidade infinita (Infinite Capacity Engine - ICE), a nova rede da Seaborn apresenta arquitetura modernizada e eficiência espectral líder do setor, permitindo à empresa contornar opticamente as estações de chegada de cabos e reduzir os custos de rede.



A economia global depende fortemente da conectividade ininterrupta de dados, e é alimentada pela crescente demanda capacidade e aplicativos intensivos de banda, tais como serviços baseados em nuvem. Para atender às necessidades globais de capacidade nas Américas, a Seaborn opera dois sistemas de cabo líderes, Seabras-1 e AMX-1, ambos impulsionados por soluções da Infinera. O sistema de cabos AMX-1 da Seaborn fornece transporte, linha privada Ethernet e serviços IP em um caminho geograficamente diverso de seu cabo Seabras-1, conectando o Rio de Janeiro e Jacksonville, na Flórida, para oferecer a seus clientes serviços de conectividade de alta capacidade e baixa latência.

“Nosso relacionamento de longa data com a Infinera e esta colaboração, nos permitiram atender de uma forma mais rentável às crescentes demandas de capacidade de nossos clientes com soluções confiáveis e de baixa latência, desenvolvidas especialmente para o transporte submarino”, disse Paul Cannon, Vice President of Engineering & Operations da Seaborn. “Os fatores-chave na seleção das soluções da Infinera pela Seaborn são sua história de fornecimento consistente de sistemas ópticos líderes do setor e o roadmap da tecnologia de geração ICE6 800G.”

“Temos o prazer de fazer parceria com a Seaborn para fornecer serviços de rede submarina, permitindo à empresa operar uma rede resiliente e de alta capacidade”, disse Nick Walden, Senior Vice President, Sales da Infinera. “Os sistemas ópticos da Infinera demonstram consistentemente benefícios comprovados em aplicações submarinas, proporcionando eficiência espectral superior enquanto reduzem significativamente os custos de rede. Com o mecanismo óptico da Infinera, a Seaborn tem a capacidade de rede necessária hoje e pode atualizar perfeitamente sua rede no futuro sem problemas para a tecnologia da geração ICE6 800G da Infinera com facilidade, conforme exigido pelas demandas de largura de banda.

Sobre Seaborn

A Seaborn atende às necessidades de comunicações globais nas Américas, fornecendo serviços de transporte, linha privada Ethernet e serviços IP. Única entre as operadoras de cabo independentes, a Seaborn opera e mantém totalmente sua infraestrutura de cabos submarinos e terrestres. POPs, backhaul terrestre, estações de chegada dos cabos submarinos são próprios. A equipe da Seaborn projetou, construiu e operou mais sistemas de cabos submarinos do que qualquer outra equipe de telecomunicações, incluindo mais de 75 estações de chegada de cabos, 250 POPs globais e 250.000 km de cabos submarinos de fibra óptica. Visite www.seabornnetworks.com para obter mais informações ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Infinera

A Infinera é uma fornecedora global de soluções inovadoras de rede que permitem que operadoras, operadores de nuvem, governos e empresas escalem a largura de banda da rede, acelerem a inovação de serviços e automatizem as operações de rede. O portfólio de pacotes ópticos de ponta a ponta da Infinera oferece economia e desempenho líderes do setor em aplicativos de longa distância, submarinos, de interconexão de centro de processamento de dados e transporte metropolitano. Para saber mais sobre a Infinera, visite a nossa página de internet www.infinera.com, siga-nos no Twitter @Infinera, e leia as nossas últimas postagens em www.infinera.com/blog.



Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/205351bd-3987-4b60-9207-a90e1ae84b63/pt