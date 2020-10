MONTRÉAL, 20 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX-LB) (la « Banque ») est heureuse d’annoncer la nomination de Rania Llewellyn au poste de présidente et chef de la direction et de membre de son conseil d’administration, à compter du 30 octobre 2020. Mme Llewellyn deviendra la première femme à diriger une grande banque canadienne.



Mme Llewellyn se joint à la Banque Laurentienne après une carrière de 26 ans à la Banque Scotia. Elle a entamé son parcours professionnel à titre de caissière à temps partiel et a dernièrement quitté son poste de vice-présidente à la direction, paiements mondiaux pour entreprises. Au fil du temps, elle a occupé des postes d’envergure au sein de la Banque Scotia, dont celui de vice-présidente des services bancaires multiculturels, présidente et directrice générale de Roynat Capital, première vice-présidente des services bancaires commerciaux, stratégie de croissance, et première vice-présidente des produits et services, transactions bancaires mondiales.

« Rania Llewellyn est la dirigeante toute désignée pour mener la Banque Laurentienne dans une nouvelle ère. Sa feuille de route témoigne de son dynamisme, ainsi que de ses capacités de fine stratège, axées sur l’expérience client et les résultats tangibles. À l’issue d’un processus de recherche rigoureux, nous sommes convaincus qu’elle est l’agent de changement dont la Banque a besoin pour relever les défis auxquels elle est confrontée. Elle sera en mesure de jeter les bases pour la croissance et la réussite futures de la Banque. De plus, nous sommes fiers d’avoir la première femme présidente et chef de la direction de l’histoire des grandes banques à charte au Canada », a déclaré Michelle Savoy, membre du conseil d’administration de la Banque qui a dirigé le comité spécial chargé de la recherche du président et chef de direction.

Mme Llewellyn est une dirigeante qui carbure à l’atteinte de ses objectifs, reconnue pour sa capacité à créer de la croissance, conduire le changement et promouvoir la diversité dans le milieu de travail. Lorsqu’elle a travaillé à la Banque Scotia dans le domaine des paiements mondiaux, son leadership a permis d’améliorer l’expérience des clients, d’offrir de nouveaux produits innovants et de générer de meilleurs résultats commerciaux. Elle a également dirigé le Bureau de la diversité et de l’inclusion pour les activités bancaires et les marchés mondiaux et a été membre du Conseil exécutif de l’inclusion de la banque.

« Je suis ravie et honorée de me joindre à la Banque Laurentienne à ce moment critique de son histoire et je tiens à remercier le conseil d’administration pour la confiance qu’il m’accorde », a déclaré Mme Llewellyn. « C’est une période passionnante pour notre industrie. Les attentes de la clientèle évoluent rapidement sous l’effet des nouvelles technologies, en plus des incertitudes macroéconomiques plus larges qui affectent nos clients chaque jour. Je reconnais, respecte et célèbre la riche histoire de la Banque Laurentienne, profondément enracinée au Québec, et je m’engage à toujours placer les intérêts de nos clients au premier plan dans tout ce que nous entreprendrons. J’ai hâte de travailler avec mes nouveaux collègues au Canada et aux États-Unis pour élaborer une stratégie de croissance et de réussite à long terme qui saura répondre aux besoins et aux attentes de toutes nos parties prenantes », a-t-elle ajouté.

Née au Koweït d’un père égyptien et d’une mère jordanienne, Rania Llewellyn a immigré d’Égypte au Canada en 1992, après la guerre du Golfe. Elle est titulaire d’un baccalauréat en commerce, d’un MBA et d’un doctorat honorifique de l’université Saint Mary’s. Elle est mariée à Sean Llewellyn et est mère de deux merveilleux enfants, Sofia et Zachary.

« Le conseil d’administration tient à remercier sincèrement Stéphane Therrien qui a accepté d’assurer l’intérim au poste de président et chef de la direction durant les quatre derniers mois », a déclaré Michael Mueller, président du conseil.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44,3 milliards $, de même que des actifs administrés de 28,4 milliards $.

Renseignements :