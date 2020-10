Firma acuerdo estratégico con Motherson Sumi Systems Limited



Fortalece la estrategia de desarrollar asociaciones con proveedores preferidos, a fin de mejorar el tiempo de comercialización, entrega a tiempo y estructura de costos

BERLÍN, Oct. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bombardier Transportation ha firmado un acuerdo de compraventa de activos para vender las actividades de Sistemas de Interconexión de Cableado Eléctrico (EWIS, por sus siglas en inglés) llevadas a cabo en el sitio de manufactura de Bombardier Transportation en Huehuetoca, México, (BT Ensambles México) a Motherson Sumi Systems Limited (MSSL). La venta se llevará a cabo a través de, entre otros, su subsidiaria mexicana, Motherson Rolling Stocks, S. de RL de CV (MRS), parte de la División de Material Rodante de Motherson, que diseña y fabrica gabinetes eléctricos, unidades de alimentación y sistemas de distribución eléctrica para los principales fabricantes de material rodante.

“El mercado ferroviario mundial es extremadamente dinámico y se ha vuelto cada vez más competitivo. Bombardier Transportation tiene como objetivo mejorar su adaptabilidad y agilidad para atender las condiciones cambiantes del mercado, a fin de continuar aumentando su competitividad y mejorar su presencia global. Esta desinversión está en línea con nuestra estrategia de transformación global de reducir las actividades a nuestras competencias centrales y de integración”, declaró Jim Vounassis, Director de Operaciones (COO, por sus siglas en inglés) de Bombardier Transportation.

“La transacción es beneficiosa para ambas partes, ya que Bombardier ha estado buscando establecer una asociación de proveedores a largo plazo para arneses y ensambles eléctricos en la región de las Américas y MRS es un socio excelente para esto”, agregó Elliot G. Sander, Presidente de la Región de las Américas, Bombardier Transportation.

Los Sistemas de Interconexión de Cableado Eléctrico (EWIS, por sus siglas en inglés) de Bombardier Transportation (BT) proporcionan arneses y ensambles eléctricos de clase mundial basados en soluciones estándar. MRS continuará fabricando los mismos arneses y ensambles eléctricos que se producen actualmente en el sitio de Huehuetoca en México.

Ahora, ambas compañías trabajan para garantizar una transición fluida para los empleados, mientras mantienen la continuidad del negocio y cumplen con todos los compromisos con los clientes. La transacción que consiste en una transferencia de activos, debe completarse en los próximos meses, siempre que se cumplan ciertas condiciones de cierre.

Acerca de Bombardier Transportation

Bombardier Transportation es un proveedor global de soluciones de movilidad que lidera el camino con el portafolio más amplio de la industria. Cubre el espectro completo de soluciones, desde trenes a subsistemas y señalización, hasta sistemas completos de transporte llave en mano, tecnología de movilidad electrónica (e-mobility) y servicios de mantenimiento basados en datos. Al combinar tecnología y desempeño con empatía, Bombardier Transportation abre continuamente nuevos caminos en movilidad sostenible al proporcionar soluciones integradas que generan beneficios sustanciales para los operadores, los pasajeros y el medio ambiente. Con sede en Berlín, Alemania, Bombardier Transportation emplea a alrededor de 36,000 personas y sus productos y servicios operan en más de 60 países.

Acerca de Bombardier

Con cerca de 60,000 empleados en dos segmentos de negocios, Bombardier es un líder global en la industria del transporte, creando aviones y trenes innovadores y que cambian el juego. Nuestros productos y servicios ofrecen experiencias de transporte de clase mundial que establecen nuevos estándares en cuanto a la comodidad de los pasajeros, la eficiencia energética, la confiabilidad y la seguridad.

Con sede en Montreal, Canadá, Bombardier tiene centros de producción e ingeniería en más de 25 países en los segmentos de Aviación y Transporte. Las acciones de Bombardier cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (BBD). En el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2019, Bombardier registró ingresos por $15.8 mil millones de dólares estadounidenses. Las noticias y la información están disponibles en bombardier.com o síganos en Twitter @ Bombardier .

