Signature d’un accord stratégique avec Motherson Sumi Systems Limited



Cette décision appuie la stratégie de Bombardier de développer des partenariats avec des fournisseurs privilégiés pour améliorer les délais de mise en marché, la livraison et la structure de coûts

BERLIN, 20 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bombardier Transport a signé une entente de vente et d'achat d'actifs pour vendre les activités de systèmes d'interconnexion de câblage électrique réalisées au site manufacturier de Bombardier Transport à Huehuetoca, Mexique (BT Ensambles México) à Motherson Sumi Systems Limited (MSSL). La vente sera réalisée via, entre autres, la filiale mexicaine, Motherson Rolling Stocks, S. de R.L. de C.V. (MRS), qui fait partie de la division Motherson Rolling Stock, qui conçoit et fabrique des armoires électriques, des blocs d’alimentation et des systèmes de distribution électrique pour fabricants de matériel roulant de premier plan.

« Le marché mondial du rail est extrêmement dynamique et il est devenu de plus en plus concurrentiel. Bombardier Transport vise à renforcer sa souplesse et sa capacité de s’adapter aux conditions changeantes du marché, pour continuer d’accroître sa compétitivité et étendre son empreinte mondiale. Ce dessaisissement fait partie de notre stratégie de transformation mondiale, qui consiste à réduire nos activités à nos compétences essentielles d’intégration », a dit Jim Vounassis, chef de l’exploitation, Bombardier Transport.

« Cette transaction est avantageuse pour les deux parties, puisque Bombardier Transport cherche à établir une relation avec des fournisseurs privilégiés à long terme pour les harnais et ensembles électriques dans la région Amériques. MRS est un excellent partenaire stratégique à cette fin », a ajouté Elliot G. Sander, président, région Amériques, Bombardier Transport.

Bombardier Transport, via ses activités de systèmes d'interconnexion de câblage électrique, fournit des harnais et ensembles électriques de calibre mondial basés sur des solutions standards. MRS continuera de fabriquer les mêmes harnais et ensembles électriques qui sont actuellement produits à l’usine de Huehuetoca, au Mexique.

Les deux entreprises collaborent maintenant pour assurer une transition en douceur pour les employés tout en assurant la continuité des activités et en respectant tous les engagements envers les clients. La transaction devrait être conclue dans les prochains mois, sous réserve que certaines conditions de clôture soient remplies.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu’à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 36,000 personnes.

À propos de Bombardier

Avec près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

