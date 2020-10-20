新加坡, Oct. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 软件定义安全访问解决方案的领先提供商 Pulse Secure 今天宣布，该公司2020年上半年在整个亚太日本（APJ）地区业务表现和合作伙伴关系均实现卓越增长。对Pulse Secure零信任和远程访问解决方案的强劲需求使总订阅量同比增长超过18倍，新业务收入增长260%以上。



自2019年以来，Pulse Secure已录得连续五个季度的增长，获得了APJ地区新老客户的巨大支持。随着企业利用云计算、效用计算和混合IT计算来推进劳动力流动性和业务数字化，用户需要在任何设备、任何时间和任何地点安全访问本地和云应用程序。

此外，网络威胁、数据泄露和合规义务使得身份验证和自适应控制对于适当访问权限变得至关重要，这迫使组织转向能够通过端到端可见性、丰富分析、自动化配置和高级威胁响应来简化安全访问管理的解决方案。

新冠肺炎卫生危机爆发后，Pulse Secure推出了Pulse Care计划，通过加快销售和服务响应帮助客户支持居家工作（WFH）计划和业务连续性。公司与全球超过1500家客户开展了合作，满足客户对临时订阅许可和部署指南的即时需求，以便在采购期间快速扩展安全远程访问能力。

为应对APJ地区业务的指数式增长，Pulse Secure在中国、韩国和澳大利亚开设了新的办事处，作为新加坡、印度和日本现有业务机构的补充，从而扩展了在整个地区的业务足迹。该区域的员工人数比上年增长了10%以上。

“我们在该地区的客户了解在数字世界保持安全保护和合规性的同时确保业务连续性和效率的重要性，他们委托Pulse Secure提供用于远程和灵活工作场所的最佳解决方案，加速用户工作流转向基于云的应用程序，” Pulse Secure的APJ地区业务副总裁Joe Signorelli表示。“我们致力于通过持续投资和扩大区域业务的范围和规模，为利用移动和云计算优势的客户和合作伙伴提供服务。”

Pulse Secure还通过在重点行业和客户细分中任命符合其进入市场战略的新分销商、经销商和培训合作伙伴来加强在APJ地区的合作伙伴网络和渠道范围。公司在APJ地区拥有数百个活跃合作伙伴，其中包括：

ECCOM - 领先的系统集成商华讯网络（ECCOM）与Pulse Secure合作，在大中国区综合IT产品组合中添加零信任安全访问功能。

MDI – 随着工作场所向数字化先行的突然转变，MDI和Pulse Secure组成关键合作伙伴关系，并在菲律宾成功地引领了安全访问部署，特别是在银行和电信领域。

Datacipher – 通过与Datacipher建立新的合作伙伴关系，在澳大利亚和新西兰各地提供Pulse Secure授权培训课程。培训课程旨在帮助网络工程师、企业系统架构师、技术支持专家和实施顾问成功部署和维护Pulse Secure产品和服务。



“Pulse Secure是我们的首选零信任和安全访问解决方案供应商。随着亚太地区的组织进行业务的数字化转型并加速劳动力流动性来应对近期和长期挑战，Pulse Secure可以提供方法来解锁各组织所需的可能性、自由度和安心感，以保持高效、安全及合规。”ECCOM解决方案运营副总经理James Chen表示。“我们期待继续保持与Pulse Secure的长期合作伙伴关系，以帮助我们的客户适应新的工作方式，并推动他们的混合IT转型。”

关于Pulse Secure

Pulse Secure为人员、设备、事物和服务提供简单、全面的软件驱动安全访问解决方案，为客户提高可见性、保护性和工作效率。我们的套件和SaaS平台以独特方式集成了云、移动、应用程序和网络访问，实现零信任环境中的混合IT。来自各个垂直领域的超过24000多家企业和服务提供商依靠Pulse Secure的服务为其移动员工提供权限，在确保业务合规性的同时安全访问数据中心和云中的应用和信息。若需了解更多信息，请访问 www.pulsesecure.net