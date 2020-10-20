新加坡, Oct. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pulse Secure 是領先的軟件定義安全存取解決方案的供應商，今天宣佈在 2020 年上半年在亞太日本 (APJ) 地區開展卓越的業務和合作夥伴的增長。對 Pulse Secure Zero Trust 和遙距存取解決方案的強勁需求，導致整體訂閱人數增加 18 倍以上，以及新業務收入同比增長超過 260%。



自 2019 年以來， Pulse Secure 已連續保持增長，獲得亞太日本地區新客戶及現有客戶的大力支持。隨著企業通過利用雲，公用事業和混合資訊科技運算來提高員工的流動性和業務數碼化水平，用戶需要隨時隨地從任何設備安全可靠地存取本地及雲端的應用程式。

此外，網絡威脅、數據洩露及合規義務使身份驗證和適應性控制成為適當存取的關鍵，這些控制迫使組織轉向採用端到端可見性、豐富的分析、自動配置和高級威脅回應功能來幫助簡化安全存取管理的解決方案。

面對新冠肺炎的健康危機，Pulse Secure 推出了 Pulse Cares 計劃，透過迅速的銷售和服務回應來幫助客戶支援在家工作 (WFH) 計劃及業務的連續性。該公司與全球 1,500 多家客戶合作，需要即時臨時訂閱權和部署指引，以便在採購過程中快速擴展其安全的遙距存取能力。

為了應對亞太日本地區的指數級業務增長，Pulse Secure 透過在中國、韓國和澳洲設立新辦事處來擴大其在該地區的業務，以補充新加坡、印度及日本的現有直接業務。該地區的員工總數比上年增長了超過 10%。

Pulse Secure 亞太日本副總裁 Joe Signorelli 說：「我們的地區客戶了解業務連續性和生產力的重要性，同時在數碼世界中保持保護和合規性，並委託 Pulse Secure 為他們提供遙距及靈活的工作場所選項之最佳解決方案，且將使用者工作流程加快到以雲端為基礎的應用程式。我們致力於為客戶和合作夥伴提供服務，因他們可透過我們的持續投資以及區域業務的覆蓋面和規模的擴展，而獲得利用流動及雲端運算的優勢。」

Pulse Secure 還透過任命新的分銷商、經銷商和培訓合作夥伴來加強其亞太日本地區的合作夥伴網絡和渠道覆蓋範圍，這些合作夥伴關係針對了重點行業及客戶群的進入市場策略。該公司在亞太日本地區擁有數以百計的活躍合作夥伴，其中包括：

ECCOM 是一家領先的系統集成商，與 Pulse Secure 合作，為其在大中華區的綜合資訊科技產品組合增加 Zero Trust 安全存取功能。

MDI — 隨著突然轉移至一個 數碼優先的工作場所， MDI 和 Pulse Secure 建立了一個關鍵的合作夥伴關係，並成功領導在菲律賓的安全存取部署，特別是在銀行和電訊領域。

Datacipher – 與 Datacipher 的新合作關係，將在澳洲及紐西蘭提供 Pulse Secure 授權的培訓課程。培訓課程旨在幫助網絡工程師、企業系統建築師、技術支援專家及實施顧問，以成功部署和維護 Pulse Secure 的產品和服務。



ECCOM 解決方案營運部副總經理 James Shen 表示：「Pulse Secure 是我們在 Zero Trust 和安全存取解決方案中選擇的供應商。隨著亞太地區的組織以數碼方式轉變其業務，並加快勞動力流動以滿足近期及長期的挑戰， Pulse Secure 擁有釋放所需的可能性、自由以及內心平靜的鑰匙，以保持生產力、安全和合規性， 我們期待繼續與 Pulse Secure 保持長久的合作夥伴關係，以幫助我們的客戶適應新的工作風格計劃，並推進其混合 IT 轉型。」

關於 Pulse Secure

Pulse Secure 對於人、裝置、物件及服務提供簡單全面並以軟件為本的 Secure Access 解決方案，為客戶提高可見度、保護及工作效率。我們獨特的套件及 SaaS 平台整合雲端、流動、應用程式及網絡存取功能，在 Zero Trust 的世代支援混合資訊科技 (IT)。我們擁有覆蓋各個範疇的超過 24,000 間企業及服務供應商，他們信賴 Pulse Secure 讓其僱員可以在不同地方安全地存取位於數據中心及雲端的應用程式及資料，並同時確保遵從商業規定。若要了解更多詳情，請瀏覽： www.pulsesecure.net