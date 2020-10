(2020-10-20) Styret i Kitron har i dag vedtatt å betale et utbytte på 0,50 kroner per aksje.



Kitron har vanligvis utbetalt årlig utbytte i henhold til vedtak på den ordinære generalforsamlingen. På grunn av koronapandemien i første halvdel av 2020 og som en forholdsregel for å sikre selskapets finansielle posisjon og likviditet, foreslo styret ikke utbytte for den ordinære generalforsamlingen. For å beholde en åpning for å synliggjøre aksjonærverdier ved å betale utbytte, ga generalforsamlingen styret fullmakt til å fastsette et utbytte på inntil 90 millioner kroner på grunnlag av årsregnskapet.

Styret anser selskapets økonomiske stilling som tilfredsstillende, og at Kitron vil ha tilstrekkelig egenkapital og likviditet også etter betaling av utbytte. På grunnlag av dette og i henhold til fullmakten gitt av generalforsamlingen, har styret vedtatt et utbytte på 0,50 kroner per aksje, og totalt 89 551 995 kroner.

Utbyttet betales til aksjonærene i Kitron 28. oktober 2020, slik det er registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS 30. oktober 2020 basert på et normalt T + 2-oppgjør. Selskapets aksjer vil omsettes på Oslo Børs uten rett til å motta utbytte fra og med 29. oktober 2020. Utbyttet forventes å bli utbetalt på eller rundt 1. desember 2020.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 3,3 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.