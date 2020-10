GATINEAU, Quebec, 20 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Précision ADM Québec Inc. ((“PADM Québec”, “la Société” investira plus de 2 millions de dollars dans sa nouvelle usine de Gatineau afin de créer le plus large inventaire d’écouvillons nasopharyngés au Canada pour le dépistage de la Covid-19. PADM Québec produira 8 millions d’écouvillons par mois pour les marchés québécois et canadiens.



Grâce à cet investissement dans le secteur manufacturier québécois, combiné à son réseau de fournisseurs canadiens capables de lui fournir les milieux de transport utilisés pour le transport des écouvillons vers les laboratoires pour des fins d’analyse, Précision ADM Québec Inc. a l’ambition de doter le Canada d’une autonomie complète en ce qui concerne la fabrication de tests de dépistage cruciaux dans le combat contre la COVID-19.

L’usine gatinoise aura également le mandat de fabriquer d’autres équipements de protection personnels conçus par l’équipe d’ingénieurs de sa maison-mère, incluant des masques N95 réutilisables Precision AIR™ ainsi que des masques chirurgicaux de niveaux 1/2/3 spécialement destinés aux travailleurs de la santé. Les nouveaux équipements de fabrication commenceront à être installés dans les prochaines semaines et la compagnie compte atteindre un niveau de production maximal au début de 2021.

‘La première vague de la pandémie nous a fait réaliser que notre dépendance envers les autres pays pour la fabrication d’équipements de dépistage et de protection personnelle était un enjeu de sécurité nationale. C’est pourquoi nous avons décidé d’investir massivement dans le développement de solutions afin d’aider nos gouvernements à sécuriser des sources d’approvisionnement fiables’, affirme Martin Petrak, Président et CEO de Precision ADM.

Une version hautement innovatrice des écouvillons CANSWAB™ est actuellement en étude clinique au Québec. Cette collaboration étroite avec des médecins québécois a permis à la Société de créer l’écouvillon le plus confortable pour le patient actuellement disponible sur le marché, avec une efficacité éprouvée et une capacité de production automatisée.

L’usine de Gatineau aura une capacité de production de plus de 8 millions d’écouvillons par mois et aura également le mandat de produire des équipements de dépistage pour les marchés extérieurs. La Société est en discussion avec plusieurs distributeurs internationaux pour fournir plusieurs millions de tests de dépistage et de masques.

À propos de Precision ADM Québec Inc.

Precision ADM® est un fabricant de dispositifs médicaux et un fournisseur mondial de services d’ingénierie qui utilise des équipements de fabrication avancée afin de fabriquer des produits et composantes à haute valeur ajoutée pour les secteurs médical, aéronautique et industriel.

