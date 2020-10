Poursuite de la croissance à deux chiffres du CA, en hausse de 14%



Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, annonce une nouvelle croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires au troisième trimestre 2020, en hausse de 14%.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Dans un climat de dégradation de la situation sanitaire et sur un trimestre traditionnellement le plus faible de l’année, nous parvenons à enregistrer un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres. Plus que jamais, Sidetrade démontre la résilience de son modèle de croissance dans cette période inouïe d’incertitudes. Notre offre est en totale adéquation avec les besoins des entreprises au niveau mondial, un vaste marché sur lequel Sidetrade entend jouer les premiers rôles. »

Sidetrade

(en millions d’euros) T3

2020 T3

2019 Variation Chiffre d’Affaires 7,3 6,4 +14%

Les informations 2020 sont des données consolidées non auditées.

Dans la lignée des deux premiers trimestres de l’exercice 2020, Sidetrade continue d’afficher une dynamique de croissance à deux chiffres pour ce troisième trimestre, période historiquement la plus faible de l’année. Sidetrade réalise un chiffre d’affaires au troisième trimestre 2020 de 7,3 M€, en croissance de 14% par rapport à la même période en 2019.

Faits marquants

Sur la période, de nouvelles références prestigieuses ont été enregistrées à l’image du groupe international d’audit et de services comptables Azets (ex-Cogital Group) pour ses activités en Europe du Nord (Royaume-Uni, Norvège, Finlande), du leader mondial en matière de recrutement de consultants technologiques K2 Partnering Solutions pour ses activités au Royaume-Uni et aux Etats-Unis ou encore du démarrage en France d’un projet pilote prometteur au sein de VINCI Construction.

Sans aucun doute, le fait marquant de ce troisième trimestre 2020 est la confirmation par le groupe américain Tech Data (88ème place au classement Fortune 500®, leader de la distribution de produits et services technologiques pour les réseaux de revendeurs) du déploiement de la technologie de Sidetrade sur l’intégralité de ses activités en Amérique du Nord ainsi que sur 26 pays européens. Cette décision fait suite au succès de la phase pilote initiée en 2019 aux Etats-Unis, en France et en Suisse. En base annuelle, ce nouveau client représentera un flux de transactions inter-entreprises d’environ 45 Mds$ additionnels, qui seront gérés dans le Cloud de Sidetrade. Ce géant américain devient l’un des tous premiers clients de la société.

Concernant sa cotation boursière, Sidetrade a renforcé la visibilité de son titre auprès d’investisseurs européens, britanniques et américains avec Midcap Partners. Cette société de bourse et banque d'affaires spécialisée sur les small & mid caps a initié la couverture de Sidetrade le 9 octobre 2020. L’étude est disponible sur le site de Sidetrade .

Sidetrade confirme sa perspective de croissance à deux chiffres sur l’exercice 2020.

Prochaine publication

Chiffre d’Affaires de l’exercice 2020 : 26 janvier 2021 (après Bourse)

