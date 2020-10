Paris, Amsterdam, le 20 octobre 2020

Communiqué de presse

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte d’Unibail-Rodamco-Westfield SE du 10 novembre 2020

Une Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Unibail-Rodamco-Westfield SE se tiendra le mardi 10 novembre 2020 à 9 heures à l’Hôtel Salomon de Rothschild – Le Grand Salon, au 11 rue Berryer, 75008 Paris.

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de participation à l’Assemblée Générale du 10 novembre 2020, en fonction de l’évolution de l’épidémie et des potentielles restrictions supplémentaires imposées par le Gouvernement français. Dans l’hypothèse où les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, prorogée par le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020, seraient remplies, l’Assemblée Générale du 10 novembre 2020 pourrait être organisée à huis clos.

Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet de la Société (www.urw.com/fr-fr/investisseurs/assemblées-générales) qui pourrait être mise à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale.

L'avis de réunion a été publié le 30 septembre 2020, au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires).

La brochure de convocation et son addendum, contenant l’ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée, sont disponibles sur le site www.urw.com (rubrique Investisseurs/Assemblées Générales).

Les documents préparatoires relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et sont consultables sur le site www.urw.com (rubrique Investisseurs/Assemblées Générales).

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Samuel Warwood,

Maarten Otte

Tel : +33 1 76 77 58 02

maarten.otte@urw.com

Relations presse

Tiphaine Bannelier-Sudérie

Tel : +33 1 76 77 57 94

tiphaine.bannelier-suderie@urw.com

A propos d’Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination, avec un portefeuille valorisé à 60,4 Md€ au 30 juin 2020, dont 86% en commerce, 7% en bureaux, 5% en sites de congrès & expositions et 2% en services. Aujourd’hui, le Groupe possède 89 centres de shopping, incluant 55 « flagships » dans les villes les plus dynamiques d’Europe et des Etats-Unis. Les centres du Groupe accueillent chaque année 1,2 milliard de visites. Présent sur 2 continents et dans 12 pays, Unibail-Rodamco-Westfield propose une plateforme unique pour les enseignes et les événements des marques, et offre aux clients une expérience exceptionnelle et sans cesse renouvelée.

Grâce à ses 3 400 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-RodamcoWestfield est en position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d’envergure internationale. Unibail-Rodamco-Westfield se distingue par sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des lieux conformes aux plus hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures.

Les actions jumelées d’Unibail-Rodamco-Westfield sont cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris (symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a été établie en Australie par l’intermédiaire de Chess Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation A- par Standard & Poor's et d’une notation Baa1 par Moody’s.

Pour plus d’informations, consultez www.urw.com

Visitez notre bibliothèque média sur https://mediacentre.urw.com

Suivez les actualités du Groupe sur Twitter @urw_group, Linkedin @Unibail-Rodamco-Westfield et Instagram @urw_group

Pièce jointe