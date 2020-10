OTTAWA, 20 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec plaisir que Skills/Compétences Canada (SCC) annonce aujourd’hui que grâce au travail de notre Programme de carrosserie de SCC, Car-O-Liner® a fait le généreux don d’un appareil de soudage par points CTR7 Spot Welder qui sera attribué à un collège, une polytechnique ou un institut de technologie postsecondaire au Canada. Le PCSCC et SCC géreront le processus de demandes et de sélection.

Une école postsecondaire dotée d’un programme de techniciens en carrosserie recevra un appareil CTR-7 Spot Welder gratuit. Cet appareil de soudage par points à la fine pointe de la technologie est d’une valeur d’environ 24 000 $US et améliorera grandement le programme de carrosserie de l’établissement choisi. De plus, les autres établissements qui ont déposé une demande et qui n’auront pas reçu l’appareil offert en cadeau seront admissibles à l’achat éventuel de l’un de dix appareils de soudage par points offerts à un prix considérablement réduit.



Cette initiative, lancée aujourd’hui, prendra fin le 30 novembre 2020, soit la date limite pour déposer une demande. Nous communiquerons avec l’école que nous avons choisie comme étant la meilleure candidate pour recevoir l’appareil CTR-7 Spot Welder gratuit au plus tard le lundi 14 décembre 2020 et Car-O-Liner® offrira des services d’installation et de formation sur place au début de 2021. Vous pouvez demander votre formulaire de demande en communiquant avec Leanne Jefferies, directrice du Programme de carrosserie de SCC à l’adresse suivante : ljefferies@bell.net.

« C’est avec beaucoup de plaisir que Skills/Compétences Canada participe à cette initiative palpitante qui sera profitable aux élèves inscrits au programme de carrosserie et qui mettra en relief les carrières dans le secteur automobile. », déclare Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

« Nous sommes enchantés de conclure un partenariat avec le Programme de carrosserie de Skills/Compétences Canada. Mobiliser des cerveaux brillants de façon à ce qu’ils relèvent les défis qui les muniront des connaissances qui leur permettront de réparer les véhicules modernes dotés des niveaux de technologie les plus élevés est d’une importance capitale. L’essence même des procédures de réparation adéquates est primordiale au fonctionnement des véhicules automobiles et à la sécurité de leurs passagers. En combinant les plus grands jeunes talents du monde en matière de réparation de carrosserie et notre technologie à la fine pointe, nous élèverons la compétence d’au moins un cran au cours des prochaines années », ajoute Doug Bortz, directeur des ventes après collision, Car-O-Liner Amérique du Nord.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national sans but lucratif qui, de concert avec ses organisations membres représentant tous les territoires et provinces du Canada, fait la promotion des emplois dans les métiers et les technologies auprès des jeunes du pays en collaborant avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements. Grâce aux liens uniques qu’il entretient avec ses partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre à des centaines de milliers de jeunes des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des concours de compétences régionaux, provinciaux et territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de SCC, représentant officiel du pays au sein de WorldSkills International, est situé à Ottawa, en Ontario.

À propos du Programme de carrosserie de SCC

Le Programme de carrosserie de SCC fait la promotion des carrières dans le secteur de la réparation de carrosserie auprès des étudiants, parents et enseignants en accroissant la visibilité et la prise de conscience des possibilités de carrière lors d’Olympiades et d’événements liés aux carrières organisés par Compétences Canada à l’échelle du Canada. www.skillscompetencescanada.com/fr/pdc/

À propos de Car-O-Liner

Car-O-Liner est le chef de file mondial parmi les fournisseurs d’équipement de réparation de carrosserie technologiquement avancé de haute qualité au marché de l'après-vente automobile. Depuis plus de 40 ans, Car-O-Liner fournit à l’industrie des solutions novatrices, du perfectionnement technique, de la formation et du soutien à la clientèle en mettant l’accent sur la création d’une valeur importante qui permet aux clients d’améliorer leurs activités quotidiennes. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le www.Car-O-Liner.com. Snap-on Inc. est un chef de file mondial en matière d’innovation, de fabrication et de mise en marché d’outils, d’équipement, de diagnostics, de renseignements sur la réparation et de solutions systémiques au profit d’utilisateurs professionnels qui effectuent des tâches essentielles. Les produits sont vendus par l’entremise des franchisés de l’entreprise, par l’entreprise directement et par le biais de réseaux de distributeurs et établis sur l’Internet. Fondée en 1920, Snap-on Inc. est une entreprise du S&P 500 ayant un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars dont le siège social est établi à Kenosha, au Wisconsin.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff8eb923-6df5-4d7e-a15f-d881a3675feb