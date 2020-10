MONTRÉAL, 20 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que son Conseil d’administration avait approuvé un dividende sur les actions ordinaires en circulation de la Compagnie pour le quatrième trimestre de 2020. Un dividende trimestriel de cinquante-sept cents et demi (0,5750 $ CA) par action ordinaire sera versé le 30 décembre 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 décembre 2020.



À propos du CN

