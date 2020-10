BRIDGEWATER, N.J., 21 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) et Arthur D. Little dévoilent une nouvelle analyse expliquant que le marché potentiel total des services de cloud personnel atteindra 8,9 milliards de dollars d'ici 2025, rien qu'aux États-Unis. Les trois principaux moteurs de cette tendance sont la croissance des exigences en matière de génération et de stockage des données mobiles, la croissance stable des offres gratuites par les acteurs du marché actuels et l'évolution continue des capacités des solutions de cloud personnel. L'analyse montre que si la bonne stratégie est adoptée, l'opportunité mondiale que le cloud personnel offre aux opérateurs est évaluée à entre 15 et 25 milliards de dollars.



Les services de cloud personnel permettent de stocker les données des consommateurs, à savoir photos, vidéos, documents et bien plus, auxquelles il est possible d'accéder depuis n'importe quel appareil. Aujourd'hui, les opérateurs de télécommunications ne détiennent que 1 % de la base d'utilisateurs de clouds personnels aux États-Unis, ce qui leur laisse une opportunité de croissance exceptionnelle. Les smartphones étant le principal outil depuis lesquels les gens génèrent et stockent du contenu personnel, les opérateurs sont en première place à mesure que ce marché évolue et se développe.

« Rien qu'aux États-Unis, le marché potentiel total des services de cloud personnel atteindra 8,9 milliards de dollars d'ici 2025. Étant donné que les consommateurs apprécient déjà les opérateurs et leur font confiance en leur communiquant leurs données à caractère personnel, accroître la base d'utilisateurs des clouds personnels est la plus grande opportunité de revenus supplémentaires dont disposent aujourd'hui les opérateurs », a déclaré Jeff Miller, président-directeur général par intérim de Synchronoss Technologies. « Les abonnés à des services cloud fournis par les opérateurs sont quatre fois plus susceptibles de souscrire à des forfaits payants que les abonnés utilisant des clouds fournis par une plateforme. De toute évidence, la dynamique du marché favorise activement les opérateurs qui tirent parti de ce potentiel de croissance. Je pense que les opérateurs peuvent et vont saisir cette opportunité sur le terrain. »

L'opportunité mondiale du cloud personnel de 15 à 25 milliards de dollars mise à la disposition des opérateurs est stimulée par trois facteurs principaux :

La génération de données : de plus en plus de données des consommateurs sont générées par et stockées sur les smartphones. Le trafic mondial de données générées par le biais des smartphones devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de 31 % jusqu'en 2025.

de plus en plus de données des consommateurs sont générées par et stockées sur les smartphones. Le trafic mondial de données générées par le biais des smartphones devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de 31 % jusqu'en 2025. De l'adoption du cloud à la monétisation du cloud : le cloud personnel est désormais largement adopté, principalement en raison des choix des écosystèmes (utilisation d'iOS, de G-Suite, etc.) par opposition aux choix actifs. Les consommateurs apprécient le prix, les niveaux de stockage et l'interopérabilité. La sécurité, la confidentialité et la propriété des données sont des tendances majeures alors que les consommateurs se tournent vers les principales plateformes de stockage central que les opérateurs sont prêts à fournir. Non seulement les opérateurs ont la possibilité de prendre en charge le matériel, mais ils peuvent aussi désormais devenir un guichet unique pour répondre à tous les besoins en matière de données de contenu et d'appareils.

le cloud personnel est désormais largement adopté, principalement en raison des choix des écosystèmes (utilisation d'iOS, de G-Suite, etc.) par opposition aux choix actifs. Les consommateurs apprécient le prix, les niveaux de stockage et l'interopérabilité. La sécurité, la confidentialité et la propriété des données sont des tendances majeures alors que les consommateurs se tournent vers les principales plateformes de stockage central que les opérateurs sont prêts à fournir. Non seulement les opérateurs ont la possibilité de prendre en charge le matériel, mais ils peuvent aussi désormais devenir un guichet unique pour répondre à tous les besoins en matière de données de contenu et d'appareils. Les besoins de stockage : quand les consommateurs dépassent les limites de stockage personnel gratuites dans le cloud, ils devront passer à un modèle de cloud personnel payant. Les opérateurs sont bien positionnés pour déplacer les abonnés vers des forfaits cloud payants, mais ils doivent répondre aux attentes pour une expérience client nouvelle et améliorée.



Sean McDevitt, partenaire d'Arthur D. Little, a ajouté que le cloud personnel représente une opportunité de revenus considérable pour les opérateurs de télécommunications au cours des cinq prochaines années. « Notre façon de communiquer, de vivre, de nous divertir, d'apprendre, de rester en bonne santé et de travailler change et renforce cette opportunité. La génération de données continue d'exploser, les offres de stockage cloud « gratuites » sont complètes ou presque complètes, et les consommateurs doivent décider à qui ils font confiance pour protéger leurs données et leurs actifs personnels. Grâce à la bonne stratégie, les opérateurs de télécommunications peuvent jouer un rôle important sur le marché du cloud personnel. »

M. Miller conclut : « Les opérateurs de télécommunications doivent mettre en œuvre des stratégies à court et à long terme pour conquérir le marché du cloud personnel. À court terme, cela signifie augmenter la visibilité et l'interopérabilité des applications cloud personnelles et positionner le cloud comme une “application centrale” afin d'augmenter les taux d'essai et d'abonnement. À plus long terme, une philosophie donnant la priorité au cloud et qui pousse les consommateurs à utiliser le cloud personnel fourni par leur opérateur pour diverses applications est essentielle. Prendre des photos, jouer à des jeux via l'application et réaliser d'autres activités similaires entraîneront une utilisation élevée des applications et fourniront aux consommateurs quelque chose de plus utile qu'un simple stockage. Récemment, nous avons beaucoup entendu parler de la propriété du consommateur et de la manière dont les opérateurs perdent le contrôle. La bonne stratégie cloud permettra aux opérateurs de s'emparer d'une part importante du marché du cloud personnel une fois pour toutes, et de générer des milliards de dollars de revenus. »

À propos de Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ : SNCR) transforme la façon dont les entreprises génèrent de nouveaux revenus, réduisent leurs coûts et séduisent leurs clients avec des produits et plateformes numériques, de cloud, de messagerie et d'IdO prenant en charge plusieurs centaines de millions d'abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ainsi que ses partenariats fiables et ses collaborateurs talentueux, modifient la manière dont les clients des technologies, médias et télécommunications développent leurs activités. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

