BRIDGEWATER, N.J., Oct. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) e Arthur D. Little divulgam novas análises que indicam que o mercado endereçável total de serviços de nuvem pessoal deverá alcançar US $ 8,9 bilhões até 2025 somente nos Estados Unidos. Os três principais impulsionadores dessa tendência são o crescimento dos requisitos de geração e armazenamento de dados móveis, o crescimento inalterado das ofertas gratuitas pelos atuais participantes do mercado, e a evolução contínua dos recursos de solução de nuvem pessoal. A análise mostra que a adoção da estratégia certa deverá elevar a oportunidade global de nuvem pessoal disponível para as operadoras para entre US $ 15 e US $ 25 bilhões.



Os serviços de nuvem pessoal fornecem o armazenamento de dados do consumidor – fotos, vídeos, documentos e muito mais - que podem ser acessados a partir de qualquer dispositivo. Os operadores de telecomunicações hoje possuem apenas 1% da base de usuários de nuvem pessoal dos EUA, tendo, com isso, uma tremenda oportunidade de crescimento. Com os smartphones sendo o principal lugar para a criação e armazenamento de conteúdo pessoal, as operadoras estão conduzindo e a evolução e expansão do mercado.

Somente nos Estados Unidos, o mercado endereçável total dos serviços de nuvem pessoal deverá alcançar US $ 8,9 bilhões até 2025. Pelo fato de os consumidores já valorizarem e confiarem nos operadores com seus dados pessoais, o aumento da propriedade da base de usuários de nuvem pessoal cria a maior oportunidade de receita incremental disponível para os operadores existentes”, disse Jeff Miller, Presidente Interino e CEO da Synchronoss Technologies. “Os assinantes com serviços de nuvem fornecidos pelo operador são quatro vezes mais propensos a usar planos pagos do que os assinantes com nuvens fornecidas pela plataforma. Não resta a menor dúvida que a dinâmica do mercado favorece ativamente os operadores que capitalizam esse potencial de crescimento. Acredito que os operadores podem e irão aproveitar ao máximo esta oportunidade.”

A oportunidade global de nuvem pessoal de US $ 15 a US $ 25 bilhões disponível para as operadoras está sendo impulsionada por três fatores principais:

Geração de dados: Cada vez mais dados do consumidor estão sendo gerados e armazenados em smartphones. O CAGR do tráfego global de dados gerado em smartphones deve aumentar 31% até 2025.

Cada vez mais dados do consumidor estão sendo gerados e armazenados em smartphones. O CAGR do tráfego global de dados gerado em smartphones deve aumentar 31% até 2025. Adoção de nuvem para monetização da nuvem: A nuvem está sendo amplamente adotada e impulsionada em grande parte pelas opções do ecossistema (uso do iOS, G-Suite, etc.) em vez das opções ativas. Os consumidores dão valor ao preço, níveis de armazenamento e interoperabilidade. Segurança, privacidade e propriedade dos dados são tendências importantes para os consumidores em busca de centros de armazenamento centrais primários que os operadores estão preparados para fornecer. Além de fornecer suporte ao hardware, os operadores agora podem atender a todas as necessidades de dados de dispositivo e de conteúdo.

A nuvem está sendo amplamente adotada e impulsionada em grande parte pelas opções do ecossistema (uso do iOS, G-Suite, etc.) em vez das opções ativas. Os consumidores dão valor ao preço, níveis de armazenamento e interoperabilidade. Segurança, privacidade e propriedade dos dados são tendências importantes para os consumidores em busca de centros de armazenamento centrais primários que os operadores estão preparados para fornecer. Além de fornecer suporte ao hardware, os operadores agora podem atender a todas as necessidades de dados de dispositivo e de conteúdo. Necessidades de armazenamento: Ao ultrapassar a capacidade de armazenamento em nuvem pessoal gratuita, os consumidores terão que mudar para um modelo de nuvem pessoal pago. Os operadores estão bem posicionados para transferir os assinantes para planos de nuvem pagos, mas, para isso, devem atender às expectativas de uma experiência de cliente nova e aprimorada.



Arthur D. Little, sócio de Sean McDevitt, acrescentou que a nuvem pessoal representa uma oportunidade de receita significativa para as operadoras de telecomunicações nos próximos cinco anos. “A forma como nos comunicamos, vivemos, nos entretemos, aprendemos, nos mantemos saudáveis e trabalhamos estão mudando e reforçando essa oportunidade. A geração de dados continua a disparar, os espaços de armazenamento “gratuito” na nuvem estão esgotados ou quase esgotados, e os consumidores estão tendo que tomar decisões sobre em quem confiam para proteger seus dados e ativos pessoais. Com a estratégia certa, as operadoras de telecomunicações podem adotar um plano forte para o mercado de nuvem pessoal.”

Miller conclui: “As operadoras de telecomunicações devem implementar estratégias de curto e longo prazo para conquistar o mercado de nuvem pessoal. A curto prazo, isso significa aumentar a visibilidade e interoperabilidade dos aplicativos de nuvem pessoal e posicionar a nuvem como um “aplicativo hub” para aumentar os índices de teste e assinatura. A longo prazo, é fundamental uma filosofia na nuvem que leve os consumidores a usar a nuvem pessoal fornecida pelo operador em várias aplicações. Atividades no aplicativo tais como tirar fotos, jogar games e outras atividades semelhantes impulsionarão o alto uso do aplicativo e fornecerão aos consumidores algo mais além do armazenamento. Temos escutado muito sobre a propriedade do consumidor e como os operadores estão perdendo o controle. A estratégia de nuvem certa deve permitir que as operadoras finalmente conquistem uma parte considerável do mercado de nuvem pessoal e gerem bilhões de dólares em receita.”

