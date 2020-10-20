市场动态变化为运营商个人云收入增长潜力创造拐点



新泽西布里奇沃特, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies （NASDAQ: SNCR）和Arthur D. Little公布新的分析报告，详细阐释到2025年，个人云服务的潜在市场规模仅在美国就将达到89亿美元。这一趋势的三个关键驱动因素是移动数据生成与存储需求的增长、当前市场运营商提供的免费产品的平稳增长以及个人云解决方案能力的持续发展。分析显示，如果采取正确的策略，运营商可获得的全球个人云服务机会价值将达到150-250亿美元。

个人云服务提供照片、视频、文档等消费者数据的存储，可通过任何设备访问。电信运营商目前只拥有美国个人云用户群体的1%，这为他们提供了巨大的增长机会。随着智能手机成为人们生成和存储个人内容的主要设备，运营商将在这一市场的发展和扩张过程中处于主导地位。

“仅在美国，到2025年个人云服务的潜在市场总规模就将达到89亿美元。鉴于消费者已经重视和信任运营商存储其个人数据，提高个人云用户群体的所有权是当今运营商最大的增量收入机会，” Synchronoss Technologies临时总裁兼首席执行官Jeff Miller表示。“与平台云服务的用户相比，运营商云服务的用户使用付费计划的可能性要高四倍。显然，市场动态会有利于那些能够利用这种增长潜力的运营商。我相信运营商可以也一定会牢牢把握住这一机会。”

运营商可获得的150-250亿美元全球个人云服务机会主要受三个因素驱动：

数据生成： 越来越多的消费者数据正在通过智能手机生成和存储。直到2025年，智能手机生成的全球数据流量将以31%的复合年增长率逐年增加。

越来越多的消费者数据正在通过智能手机生成和存储。直到2025年，智能手机生成的全球数据流量将以31%的复合年增长率逐年增加。 云采纳到云货币化： 个人云现已被广泛采用，这主要是由生态系统选择（iOS、G-Suite等的使用）而不是主动选择所驱动。消费者重视价格、存储水平和互操作性。消费者要依赖于运营商准备提供的主要中央存储中枢，而安全、隐私和数据所有权是关键性的显著趋势。运营商不仅有机会支持硬件，现在还可以成为满足所有设备和内容数据需求的一站式服务机构。

个人云现已被广泛采用，这主要是由生态系统选择（iOS、G-Suite等的使用）而不是主动选择所驱动。消费者重视价格、存储水平和互操作性。消费者要依赖于运营商准备提供的主要中央存储中枢，而安全、隐私和数据所有权是关键性的显著趋势。运营商不仅有机会支持硬件，现在还可以成为满足所有设备和内容数据需求的一站式服务机构。 存储需求：随着消费者的免费个人云存储额度届满，他们将必须转向付费的个人云模式。在将用户转移到付费云计划方面，运营商处于有利地位，但他们必须满足用户对新的增强型客户体验的期望。

Arthur D. Little合伙人Sean McDevitt补充道，个人云在未来5年对电信运营商来说是一个巨大的收入机会。“我们交流、生活、娱乐、学习、保持健康和工作的方式正在改变，令这一机会更加显著。数据生成持续激增，“免费”云存储产品已存满或接近存满，消费者必须就信赖哪一方来保护其个人数据和资产做出决定。凭借正确的策略，电信运营商可以在个人云市场大显身手。”

Miller总结道：“电信运营商应实施短期和长期战略来攻克个人云市场。从短期来说，这意味着提高个人云应用的可见性和互操作性，并将云定位为“中央应用”，以提高试用率和订阅率。长远而言，务必要确立云优先理念，以驱动消费者在各种应用中使用运营商提供的个人云。通过应用拍摄照片、通过应用玩游戏以及其他类似活动将推高应用使用率，为消费者提供比存储更有价值的服务。最近，我们听到了很多关于消费者所有权以及运营商失去控制权的讨论。如果采用正确的云战略，运营商将能够一劳永逸地占据相当可观的个人云市场，创造数十亿美元的收入。”

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