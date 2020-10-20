市場動態為營運商個人雲端收入增長潛力創造了轉捩點



新澤西州布里奇沃特, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 和 Arthur D. Little 公佈新的分析，到 2025 年，僅在美國，個人雲端服務的整個潛在市場將達到 89 億美元。這一趨勢的三大驅動力包括流動數據產生及儲存需求的增長，當前市場參與者的免費產品增長平穩，以及個人雲端解決方案功能的持續發展。分析顯示，如果採用的策略正確，則營運商可獲得的全球個人雲端機會價值在 150 億至 250 億美元之間。

個人雲端為消費者提供數據儲存服務，可從任何裝置中存取照片、影片、文件等。電訊業營運商目前只擁有美國個人雲端用戶群的 1%，這給他們帶來了巨大的增長機會。由於智慧型手機是產生及儲存個人資料的主要地方，因此隨著市場的發展及擴張，營運商將成為主導者。

Synchronoss Technologies 臨時總監兼行政總裁 Jeff Miller 說：「到 2025 年，僅在美國，個人雲端服務的潛在市場總額將達到 89 億美元。由於消費者已經重視及信任營運商處理其個人資料，因此增加對個人雲端使用者基礎的所有權，是當今營運者可獲得的最大增量收益機會。使用營運商提供的雲端服務的訂戶使用付費計劃，可能是有平台提供的雲端訂戶的四倍。顯然，市場動態積極支持利用這種增長潛力的營運商。我相信營運商可以抓住這個機會。」

為運營商提供 150 億至 250 億美元的全球個人雲端商機，是由以下三個主要因素推動：

數據產生： 越來越多的消費者產生數據，並儲存在智能手機上。智能手機產生的全球數據流量將在 2025 年前以 31% 的年均複合增長率增長。

越來越多的消費者產生數據，並儲存在智能手機上。智能手機產生的全球數據流量將在 2025 年前以 31% 的年均複合增長率增長。 雲端應用：個人雲端現已得到廣泛採用，主要由生態系統選擇（iOS、G-Suite 等）所推動， 而不是主動選擇。消費者重視價格、儲存水平及互動操作性。安全、私隱權及數據所有權是消費者尋求營運商提供的主要中央儲存中心的關鍵重大趨勢。營運商不僅有機會支援硬件，而且現在可以成為滿足所有裝置及內容數據需求的一站式服務商店。

而不是主動選擇。消費者重視價格、儲存水平及互動操作性。安全、私隱權及數據所有權是消費者尋求營運商提供的主要中央儲存中心的關鍵重大趨勢。營運商不僅有機會支援硬件，而且現在可以成為滿足所有裝置及內容數據需求的一站式服務商店。 儲存需求：當消費者超出免費的個人雲端儲存配額時，他們將不得不轉向付費的個人雲端模式。營運商處於可將訂戶轉移至付費雲端計劃的有利位置，但他們必須滿足對新加入的客戶及加強服務的客戶體驗之期望。

Sean McDevitt 的合作夥伴 Arthur D. Little 補充表示個人雲端在未來五年對電訊業營運商來說是一個重大的收入機會。「我們溝通、生活、娛樂、學習、保持健康及工作的方式正在改變並強化這個機會。數據產生持續激增，「免費」雲端儲存產品是全滿或幾乎全滿，消費者必須作出決定，以保護他們的個人資料及資產。透過正確的策略，電訊業營運商可以為個人雲端市場發揮強大的作用。」

Miller 總結說：「電訊業營運商應實施短期與長期的策略來征服個人雲端市場。在短期內，這意味著個人雲端應用程式的可見度及互動操作性正在增加，並將雲端定位為「hub 應用程式」，以提高試用及訂閱率。從長遠來看，促使消費者使用營運商提供的個人雲端用於各種應用程式的雲端優先理念尤為重要。透過應用程式拍照、玩遊戲及其他類似活動將推動高的應用程式使用率，並為消費者提供比只儲存更有價值的東西。最近，我們聽到很多關於消費者所有權及營運商不受控制的傳聞。合適的雲端策略將允許營運商一勞永逸地獲取龐大的個人雲端市場，並創造數十億美元的收入。」

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Synchronoss (NASDAQ: SNCR) 透過雲端、訊息傳遞、數碼與物聯網產品及平台，改變公司創造收益、減低成本及滿足用戶要求，並為全球幾億訂戶提供支援。Synchronoss 的安全、靈活度及突破性的新科技、值得信賴的合作夥伴及優秀人才等，改變了「科技-媒體-電訊」(TMT) 客戶發展業務的方式。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.synchronoss.com。

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