PLEASANT GROVE, Utah et NAIROBI, Kenya, 21 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- doTERRA et ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement se sont associés à la Banque mondiale en vue d'améliorer l'accès au financement des petits exploitants agricoles au Kenya. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large appelé Projet socio-économique et de pêches marines du Kenya (KEMFSED) qui soutiendra les chaînes de valeur des pêcheries, ainsi que les chaînes agricoles de haute valeur, notamment les cultures oléagineuses essentielles, au sein des communautés de pêcheurs côtiers.



« Lorsque nous avons discuté de la réussite de nos initiatives agricoles dans la région avec des représentants de la Banque mondiale, nous avons commencé à réfléchir aux moyens de travailler ensemble afin d'élargir les opportunités à un plus grand nombre de personnes », a déclaré Taylor MacKay, responsable de l'approvisionnement stratégique chez doTERRA. « La Banque mondiale a reconnu notre capacité à soutenir véritablement les agriculteurs et les communautés locales par le biais de nos initiatives Co-Impact Sourcing, et a considéré doTERRA comme un partenaire d'exécution qui pourrait l'aider à faire encore plus dans la région. Il a été étonnant de voir ce projet prendre forme à partir de zéro (de la génération d'idées à la recommandation d'autres organismes d'exécution). Nous sommes reconnaissants de l'opportunité de participer ensemble à un changement significatif. »

Le projet KEMFSED devrait durer cinq ans avec l'objectif global d'améliorer les moyens de subsistance des personnes impliquées tout en préservant l'intégrité des écosystèmes connexes. En cas de réussite, le projet a le potentiel de servir de modèle pour des programmes similaires dans le monde entier.

L'un des principaux objectifs de doTERRA au Kenya est la formation de coopératives agricoles florissantes au sein de diverses communautés de la région. En plus de fournir des opportunités aux petits exploitants agricoles, doTERRA s'engage à soutenir des projets de développement visant à améliorer la santé et le bien-être général de la communauté. En savoir plus sur l'initiative Co-Impact Sourcing et les projets de développement communautaire de doTERRA au Kenya.

