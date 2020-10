PLEASANT GROVE, Utah e NAIROBI, Quênia, Oct. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- dōTERRA e seus parceiros da cadeia de suprimentos se conectaram com o Banco Mundial para ampliar o acesso ao financiamento para pequenos agricultores do Quênia. O projeto faz parte de um plano mais amplo chamado Projeto de Desenvolvimento de Indústria Pesqueira e Socioeconômico Marinho do Quênia (KEMFSED) que apoiará cadeias de valor da pesca, bem como cadeias agrícolas de alto valor, incluindo culturas oleaginosas essenciais, dentro das comunidades pesqueiras costeiras.



“Ao discutir o sucesso das nossas iniciativas agrícolas na região com representantes do Banco Mundial, começamos a pensar em uma forma de trabalho conjunto para a expansão das oportunidades para mais pessoas”, disse Taylor MacKay, gerente de sourcing estratégico da dōTERRA. “O Banco Mundial reconheceu nossa capacidade de apoiar verdadeiramente os agricultores e as comunidades locais com as nossas iniciativas de Co-Impact Sourcing e identificou a dōTERRA como parceira de implementação que pode ajudá-los a fazer ainda mais na região. Este projeto se materializou do zero - desde a geração de ideias até a recomendação de outras organizações implementadoras - somos gratos pela oportunidade de poder participar em conjunto das mudanças significativas.”

O projeto KEMFSED está programado para funcionar durante cinco anos com um objetivo geral de melhorar os meios de subsistência das pessoas, salvaguardando a integridade dos ecossistemas envolvidos. Com o nosso sucesso, este projeto tem o potencial de servir como modelo para programas semelhantes em todo o mundo.

Um dos principais objetivos da dōTERRA no Quênia é a formação de grupos agrícolas cooperativos prósperos em várias comunidades em toda a região. Além de oferecer oportunidades para pequenos agricultores, a dōTERRA está empenhada em apoiar projetos de desenvolvimento que melhorem a saúde e o bem-estar geral da comunidade. Saiba mais sobre a doTERRA Co-Impact Sourcing e projetos de desenvolvimento comunitário no Quênia.

A dōTERRA® International é uma empresa integrativa de saúde e bem-estar e líder mundial no mercado Global de Aromaterapia e Óleos Essenciais. A dōTERRA fornece, testa, fabrica e distribui óleos essenciais e produtos de óleos essenciais CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® para mais de oito milhões de Defensores e Clientes de Bem-Estar da dōTERRA. Com as principais práticas de fornecimento responsável da indústria, a dōTERRA mantém os mais altos níveis de qualidade, pureza e sustentabilidade, em parceria com produtores locais em todo o mundo, através da Cō-Impact Sourcing®. A dōTERRA Healing Hands Foundation®, uma organização 501 (c)(3) sem fins lucrativos, oferece recursos e ferramentas para comunidades globais de suprimentos e organizações de caridade de autossuficiência, saúde, educação, saneamento e luta contra o tráfico de seres humanos. Com os benefícios dos óleos essenciais que aprimoram a vida, a dōTERRA está mudando o mundo com cada gota, pessoa ou comunidade. Para mais informação, visite www.doterra.com .



