美国犹他州普莱森特格罗夫和肯尼亚内罗毕, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- doTERRA及其供应链合作伙伴与世界银行联合行动以改善肯尼亚小规模农户融资渠道。该项目是肯尼亚海洋渔业和社会经济发展项目（KEMFSED）整体计划的一个组成部分。该计划将为沿海渔业社区的渔业价值链以及包括精油作物在内的高价值农业链提供扶助。



“当与世界银行的代表讨论我们在该地区农业项目取得的成功时，我们开始集思广益，设法共同努力以便为更多的人提供更多机会，”doTERRA战略采购经理Taylor MacKay表示。“世界银行认识到我们有能力通过我们的联合影响力采购（Co-Impact Sourcing）项目真正支持农民和当地社区，并将doTERRA视为可帮助他们在该地区开展更多工作的实施伙伴。我们非常欣喜地见证了这个项目从无到有、形成规模——从创意阶段到推荐其他实施机构，我们非常感谢有机会共同参与这项有意义的变革。”

KEMFED项目计划进行五年，总体目标是在保护相关生态系统完整性的同时改善所涉个人的生活水平。如果获得成功，该项目有可能成为世界各地类似项目的范本。

doTERRA在肯尼亚的主要目标之一是在该地区各个社区组成蓬勃发展的合作农业团体。除了为小农户提供机会外，doTERRA还致力于支持改善社区整体健康和福祉的发展项目。 了解doTERRA的联合影响力采购计划和在肯尼亚的社区发展项目详情。

关于doTERRA

dōTERRA® International是一家综合性健康与保健公司，也是世界香薰和精油市场的领先企业。dōTERRA采购、测试、生产和分销经CPTG认证的Pure Therapeutic Grade®精油和精油产品，为800多万dōTERRA健康倡导者和客户提供服务。依托行业领先的负责任采购实践，dōTERRA通过Cō-Impact Sourcing®与世界各地的当地种植者建立合作伙伴关系，保持最高水平的质量、纯度和可持续性。dōTERRA Healing Hands Foundation®是一家依照501(c)(3)注册非营利组织，为全球采购社区和慈善组织提供资源和工具，支持自力更生、保健、教育、卫生和打击人口贩运。凭借精油在提高生活品质方面的裨益，dōTERRA从点滴做起，一步步为每个人和每个社区带来改善。如需了解更多信息，请访问 www.doterra.com 。

联系人：

Kevin Wilson

kawilson@doterra.com



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