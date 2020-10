October 21, 2020 01:00 ET

October 21, 2020 01:00 ET

(2020-10-21) Kitron kan i dag melde om sterk vekst og rekordresultat for tredje kvartal, drevet av sektorene Medisinsk utstyr, Forsvar/Luftfart og Industri.



Kitrons driftsinntekter i tredje kvartal var 1 054 millioner kroner, en økning på 43 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten justert for valutaeffekter var 35 prosent.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 8,6 prosent i tredje kvartal, mot 5,4 prosent i samme kvartal i fjor.

Ordrereserven endte på 1 863 millioner kroner, en økning på 18 prosent sammenlignet med fjoråret.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– Den sterke utviklingen i første halvdel av 2020 fortsetter resten av året. En vekst på 43 prosent i tredje kvartal og omsetning over 1 milliard kroner er en rekord for Kitron. Det tredje kvartalet kjennetegnes av uvanlig høy omsetning innen Medisinsk utstyr. Oppsiktsvekkende innsats fra Kitrons ansatte og partnere har gjort dette mulig. Eksepsjonelt god drift genererte en solid EBIT-margin på 8,6 prosent. Resultat per aksje er mer enn doblet sammenlignet med fjoråret. Nok en gang oppjusterer vi våre helårsutsikter basert på sterk etterspørsel i flere sektorer.

Rekordhøy omsetning

Kitrons driftsinntekter i tredje kvartal utgjorde 1 054 millioner kroner, mot 738 millioner i samme kvartal i fjor. Det var sterk vekst innen Forsvar/Luftfart og Industri og svært sterk vekst innen sektoren Medisinsk utstyr.

Sterk ordrereserve

Ordrereserven endte på 1 863 millioner kroner, mot 1 572 millioner i fjor. Ordrereserven økte innen alle markedssektorer unntatt Offshore/Marine. Veksten er spesielt sterk i Industri.

Forbedret lønnsomhet

Driftsresultat (EBIT) for tredje kvartal var 90,5 millioner kroner, mot 39,6 millioner i fjor. EBITDA var 115,7 millioner kroner, mot 59,7 millioner i fjor. Resultat etter skatt ble 60,9 millioner kroner, mot 24,6 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,34 kroner, opp fra 0,14 i fjor.

Den sterke veksten har tynget kontantstrøm fra driften, som endte på minus 3,2 millioner kroner, mot 19,2 millioner i tredje kvartal 2019.

Forbedrede nøkkeltall for kapitaleffektivitet

Netto arbeidskapital var 1 134 millioner kroner, en økning på 28 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Imidlertid forbedret nøkkeltallene for kapitaleffektivitet seg. Kontantkonverteringssyklusen (cash conversion cycle) forbedret seg fra 116 dager til 96 dager, og netto arbeidskapital i prosent av driftsinntekter var 25,1 prosent, mot 29,5 prosent i fjor. Nøkkeltallene for kapitaleffektivitet forventes å forbedre seg ytterligere.

Utbyttebetaling

Etter utløp av tredje kvartal, og i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen, har styret vedtatt et utbytte på 0,50 kroner per aksje (se egen børsmelding datert 20. oktober 2020 for ytterligere detaljer).

Utsikter

For 2020 har Kitron tidligere indikert en utsikter til driftsinntekter på mellom 3 500 og 3 800 millioner kroner og en EBIT-margin mellom 6,7 og 7,5 prosent.

På grunn av økt vekst i sektorene Forsvar/Luftfart, Industri og Medisinsk utstyr, generell lønnsomhetsforbedring og gunstig valuta, forventes nå driftsinntektene å bli mellom 3 850 og 4 000 millioner kroner, og EBIT-marginen forventes å bli mellom 7,6 og 7,8 prosent .

Som tidligere meldt har etterspørselen innen sektoren Medisinsk utstyr, drevet av korona-pandemien, vært spesielt sterk i andre og tredje kvartal. Dette forventes å normalisere seg i fjerde kvartal og videre fremover.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapport og presentasjon (kun på engelsk). Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 08.30. Presentasjonen blir holdt på engelsk av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende link:

https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20201021_1

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 3,3 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.





Vedlegg