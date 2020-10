21 oktober 2020

AkzoNobel levert een sterk derde kwartaal met 3% groei in volume en een stijging van het aangepast bedrijfsresultaat van 18%

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publiceert resultaten voor derde kwartaal 2020

Hoogtepunten Q3 2020:

Rendement op verkopen (ROS), exclusief niet-toegewezen kosten, steeg naar 17,7% (2019: 13,8%) dankzij sterk margebeheer en kostenbesparingen

Volumegroei van 3%, waarbij de vraag zich voor de meeste segmenten en regio's sterk ontwikkelt

Het bedrag aan totale kostenbesparingen was € 49 miljoen, waarvan € 27 miljoen aan structurele besparingen gerelateerd aan transformatie-initiatieven

Netto kasstroom uit operationele activiteiten verbeterde met 46% naar € 457 miljoen (2019: € 312 miljoen); behoud van sterke balanspositie

Op 19 oktober werd de overname van Titan Paints in Spanje bekendgemaakt; afronding verwacht voor het einde van Q1 2021

Aankondiging aandeleninkoop van € 300 miljoen te voltooien in de eerste helft van 2021



Q3 2020 (vergeleken met Q3 2019)

Omzet 5% lager, in constante valuta was dit een stijging van 1%. Het volume ging met 3% omhoog, dankzij een sterke vraag bij Decorative Paints, gedeeltelijk geneutraliseerd door lagere volumes van Performance Coatings en een ongunstige prijs/mix van 1%

Aangepast bedrijfsresultaat steeg met 18% naar € 353 miljoen (2019: € 300 miljoen); ROS steeg naar 15,5% (2019: 12,5%)

Bedrijfsresultaat van € 326 miljoen, inclusief € 27 miljoen negatieve impact van geïdentificeerde posten gerelateerd aan transformatiekosten (2019: bedrijfsresultaat van € 247 miljoen inclusief € 53 miljoen negatieve geïdentificeerde posten); operationele marge gestegen naar 14,3% (2019: 10,3%)

Netto aan de aandeelhouders toerekenbare inkomsten namen met 36% toe naar € 220 miljoen (2019: € 162 miljoen)

Aangepaste winst per aandeel van voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg met 34% tot € 1,30 (2019:€ 0,97), winst per aandeel van de hele operatie bedroeg € 1,15 (2019: € 0,79)

Interim-dividend van € 0,43 per aandeel (2019: € 0,41)

AkzoNobel CEO Thierry Vanlancker:

“We hebben in het derde kwartaal een uitstekend resultaat behaald. De omzet in constante valuta is gegroeid en ons rendement op verkopen is met 17,7% gestegen, dankzij strikte discipline op het gebied van marges en kostenbesparingen. Onze AkzoNobel-collega’s wereldwijd hebben deze resultaten mogelijk gemaakt dankzij hun voortdurende inzet en door zich aan te passen aan de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt.



Hoewel de macro-economische omgeving onzeker blijft, blijven we bouwen aan onze sterke positie als koploper in de branche en stellen we alles in het werk om onze klanten innovatievere en duurzamere oplossingen aan te bieden. Daarom zijn we trots op de toekenning van het platinum label van EcoVadis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame inkoop.”

AkzoNobel in miljoenen € Q3 2019 Q3 2020 Δ% Δ% CC3 Omzet 2.398 2.276 (5%) 1% Aangepast bedrijfsresultaat2 300 353 18% ROS 12,5% 15,5% ROS exclusief niet-toegewezen kosten1 13,8% 17,7% Bedrijfsresultaat 247 326 32%

Recente hoogtepunten



Bekendmaking Kleur van het jaar 2021

Brave Ground™ is gelanceerd als AkzoNobels Kleur van het jaar voor 2021. Het is een warme en aardse neutrale tint die ons de kracht geeft om verandering te omarmen. Een reeks paletten helpt de klanten van onze businesses Decorative Paints, Automotive en Specialty Coatings, Powder Coatings en Wood Coatings om met vertrouwen te kiezen voor trendy kleuren.

Chinese fabriek maakt overstap naar producten op waterbasis

Onze decoratieve verven locatie Guangzhou in China ondergaat een grote upgrade om voortaan alleen nog maar watergedragen producten te produceren. Het is de laatste van de vier Chinese deco fabrieken die deze overstap maakt, zodat we in staat zijn aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijke watergedragen coatings te kunnen voldoen.

Toekenning platinum label door EcoVadis

We zijn er trots op dat wij door de vooraanstaande duurzaamheidsbeoordelaar EcoVadis zijn beloond met een platinum label. Dit bevestigt dat AkzoNobel behoort tot de beste 1% van alle bedrijven en het versterkt onze leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid.



Overname van Stahl zorgt voor unieke poedercoatingtechnologie

In het derde kwartaal hebben we de overname van Stahl Performance Powder Coatings afgerond, inclusief de reeks producten voor warmtegevoelige substraten. De deal geeft ons versneld toegang tot unieke technologie voor poedercoatings die bij relatief lage temperaturen uitharden en die de enige in zijn soort is in de poedercoatingindustrie. Deze technologie omvat zowel thermische als UV-uithardingspoeders en stelt ons in staat door te dringen op de markt voor ultralage uithardingstemperaturen (80 - 100°C).



Interpon lanceert baanbrekende 3D-beeldtechnologie

Het kiezen van de juiste poedercoating is heel gemakkelijk geworden dankzij de introductie van baanbrekende 3D-beeldtechnologie door ons Interpon merk. De nieuwe kleurentool is ontworpen om architecten en designers te helpen precies het juiste product te vinden en is beschikbaar via de AkzoNobel Design-app. De tool maakt het niet alleen mogelijk om coatings-stalen digitaal te roteren, maar ook om in en uit te zoomen en ze te bekijken onder verschillende omstandigheden.

Versterking van Europese activiteiten door overname van Titan in Spanje

Op 19 oktober hebben wij aangekondigd ons te richten op verdere groei in Europa met de voorgenomen overname van de decoratieve verven business van het Spaanse Industrias Titan S.A.U. Titan is een van de bekendste merken van Spanje. De afronding hiervan is afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties en zal naar verwachting vóór het eind van eerste kwartaal 2021 een feit zijn.

Vooruitzichten:

AkzoNobel heeft de financiële doelstellingen voor 2020 opgeschort als reactie op de aanzienlijke verstoring van de markt die het gevolg is van de pandemie. De tegenwind als gevolg van COVID-19 nam verder af, hoewel de ontwikkeling van de vraag in een onzekere macro-economische omgeving per regio en segment verschilt. De grondstoffenkosten hebben naar verwachting een gunstig effect op het vierde kwartaal van 2020. Voortdurend margebeheer en kostenbesparingsprogramma’s zijn aanwezig om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Als onderneming streven we naar een leverage ratio van 1-2 keer de netto schuld/EBITDA en commiteren we ons aan het vasthouden van een sterke credit rating.

Het rapport voor het derde kwartaal van 2020 kan worden gelezen en gedownload op https://akzo.no/Q32020-Report

1 ROS is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet van Decorative Paints en Performance Coatings; uitgezonderd niet-toegewezen kosten

2 Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsresultaat exclusief geïdentificeerde posten

3 Berekeningen van constante valuta's zijn exclusief het effect van wisselkoerswijzigingen

This is a public announcement by Akzo Nobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014).

Over AkzoNobel

AkzoNobel heeft een passie voor verf. Wij zijn experts in het ambacht van het maken van verf en coatings en zijn dé referentie in kleur en bescherming sinds 1792. Klanten over de hele wereld vertrouwen op onze eersteklas merken en producten, waaronder Flexa, Sikkens, Dulux, International en Interpon. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam en we zijn actief in meer dan 150 landen. We hebben circa 32.000 getalenteerde mensen in dienst met een passie voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten.

https://www.akzonobel.com/en/nl

Niet voor publicatie – voor meer informatie

Media Relations Investor Relations T +31 (0)88 – 969 7833 T +31 (0)88 – 969 7856 Contact: Hugo Stienstra

Media.relations@akzonobel.com Contact: Lloyd Midwinter

Investor.relations@akzonobel.com





Voorbehoud

Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals AkzoNobels groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling, producten in de pijplijn en productgoedkeuringen. Dergelijke informatie dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, ontwikkelingen in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico's, juridische aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen, alsmede grote marktverstoringen, zoals de gevolgen van een pandemie. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het management en informatie afkomstig van externe specialisten. Een uitgebreidere toelichting op de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten is te vinden in ons meest recente jaarverslag. www.akzonobel.com .





Bijlages