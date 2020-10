October 21, 2020 01:17 ET

Hydro og Lyse etablerer felles vannkraftselskap

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim og leder for Energi, Arvid Moss, vil presentere transaksjonen i dag, onsdag 21 oktober kl. 10.00 (norsk tid) via audio webcast og telefonkonferanse.

Presentasjonen kan følges via audio webcast . Det vil være mulig å stille spørsmål rett etter presentasjonen. For å stille spørsmål må du være koblet på telefonkonferansen før presentasjonen er ferdig. Se detaljer nedenfor (det vil ikke være mulig å stille spørsmål via audio webcast).

Du melder deg på telefonkonferansen ved å klikke på lenken “Click to Join“ 5-10 minutter før start. Du må oppgi telefonnummer og registreringsdetaljer. Konferansesystemet vil ringe tilbake på det oppgitte telefonnummeret og koble deg til konferansen. “Click to Join“- lenken vil være aktiv fra 15 minutter før planlagt start.

Vennligst bruk “Click to Join“ for den enkleste måten å delta på telefonkonferansen.

Click to Join Call 10:00 CEST >>

Alternativt kan du ringe numrene nedenfor for telefonkonferansen:

Norge +47 2100 2613

UK +44 (0)330 336 9104

USA +1 323-794-2558

Sverige +46 (0)8 5033 6573

Brasil +55 11 3181 8580

Tyskland +49 (0)89 2030 31236

Deltakerkode: 661786



Audio webcast link: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20201021_5

