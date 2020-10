October 21, 2020 02:00 ET

(UPM, Lahti, 21.10.2020 klo 09:00 EET) – UPM Biocomposites ja suomalainen Mysoda ovat yhteistyössä kehittäneet lähes kokonaan uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvasta, UPM Formi EcoAce-biokomposiitista valmistetut hiilihapotuslaitteet. Keittiön pienkoneet on perinteisesti valmistettu fossiilisesta muovista, joten tämän kehitystyön tulos pienentää tuotteen hiilijalanjälkeä huomattavasti ja nostaa tämän tuoteryhmän ympäristöystävällisyyden kokonaan uudelle tasolle.



Mysodan hiilihapotuslaitteiden raaka-aineena on käytetty UPM Formi EcoAce -biokomposiittia, joka on valmistettu puukuiduista sekä UPM BioVerno -naftaan pohjautuvasta, uusiutuvasta biopolymeeristä (massataseeseen perustuen). Materiaalit saavat alkunsa kestävästi hoidetuissa metsissä ja ovat puu- ja selluprosessien tähteitä. Näin ne eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa eivätkä lisää hakkuita.

Vaikka UPM Formi EcoAce sisältää luonnonkuituja, ominaisuuksiltaan se vastaa fossiilisia muoveja, ja sitä voidaan muotoilla samanlaisilla tekniikoilla ja muoteilla. Materiaalin ulkonäössä ja tuntumassa on yhtäläisyyksiä puuhun, koska puukuidut antavat tuotteelle luonnollisen pinnan.

”Yhteistyö uuden tuotteen kehittämisessä on ollut intensiivistä, mutta palkitsevaa molemmille osapuolille. Tuotteessa toteutuu upeasti UPM:n Beyond fossils -strategia. Puukuidut ovat inspiroiva keksintöjen lähde ja loistava fossiilisten materiaalien korvaaja. Vahva yhteistyö ideasta designiin ja materiaaleihin johti täysin uudenlaiseen tuotekonseptiin. Yhteinen matka ja siitä syntyneet innovaatiot ovat olleet erittäin innostavia”, sanoo UPM Formin johtaja Ralf Ponicki.

”Meille on suuri ilo esitellä entistä ympäristöystävällisempi laite hiilihapotetun veden valmistamiseen – laite, joka vastaa täydellisesti sekä kuluttajien että yhtiömme odotuksia ja arvoja. Kuluttajat haluavat valmistaa hiilihapotettua vettä kotona sen sijaan, että kantavat muovipulloja. Otamme ison harppauksen tässä tuoteryhmässä tuomalla kuluttajille ekologisesti kestävän vaihtoehdon. Haluamme olla pioneeri ja esimerkki muille kuluttajatuotteiden valmistajille ympäristöystävällisempiin materiaaleihin siirtymisessä. Aivan kuten jokainen puu on ainutlaatuinen, niin on jokainen Mysoda-laitekin”, sanoo Mysodan toimitusjohtaja David Solomon.

Ekologisesti kestävä tuotesuunnittelu on perusarvo Mysodan suunnittelusta vastanneelle Arni Aromaalle, Pentagon Designin luovalle johtajalle ja partnerille. Suunnittelutiimille oli luontevaa etsiä vaihtoehtoja fossiilisille materiaaleille, koska kuluttajan itse tekemä hiilihapotus on jo sinällään ympäristöystävällinen ratkaisu. Pentagon Designin kunnianhimoinen tavoite oli luoda ajaton tuote, joka pääsee keskeiselle paikalle avokeittiössä ja kunnioittaa vahvaa suomalaista muotoiluperinnettä.

”Entistä kestävämpiin ratkaisuihin pyrkiminen on hyvän tuotesuunnittelun kulmakiviä. UPM Formi EcoAcen avulla oli mahdollista luoda paitsi kiinnostavaa designia, myös merkittävästi pienentää tuotteen hiilijalanjälkeä. Olen erittäin tyytyväinen ainutlaatuisen lopputulokseen ja siihen, että pääsin tiimini kanssa kehittämään ekologisesti kestävämpää kuluttajatuotetta”, Arni Aromaa sanoo.

UPM Formi EcoAce -biokomposiitista valmistettuja Mysoda-hiilihapotuslaitteita myyvät hyvin varustellut jälleenmyyjät Suomessa ja useassa Euroopan maassa lokakuusta 2020 alkaen. Malleja on kaksi ja värivaihtoehtoja useita. Lisätietoja uusista malleista löytyy täältä: www.mysoda.fi

Valokuvia UPM Formi EcoAce -materiaalista ja Mysoda-hiilihapotuslaitteista voi ladata täältä: http://pet.upm.com/l/5tptFTvfqtNR

